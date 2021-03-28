شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ولثالث جلسة على التوالي يغلق منخفضا، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 6321 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم 6150 نقطة كمستوى اول،شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,315 بينما مستوى المقاومة هو 6,337 نقطة