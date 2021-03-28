شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينهي الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 28-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 10168 نقطة، وهو أدنى مستوى يصل إليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستوى الدعم 9950 نقطة.شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,144 بينما مستوى المقاومة هو 10,217 نقطة