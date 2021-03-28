شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة الأعمال الألمانية تفوق التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «الاقتصاد الألماني يدخل فصل الربيع بثقة على الرغم من ارتفاع إصابات كورونا» معهد إيفو.

«صعدت كل من توقعات الأعمال وتقييم الوضع الحالي»

قال معهد إيفو يوم الجمعة الماضي، إن ثقة الأعمال الألمانية تحسنت بشكل ملحوظ في شهر مارس الجاري، حيث تفوقت على التوقعات، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2019.وجاء مؤشر إيفو لمناخ الأعمال عند مستوى 96.6 نقطة في مارس، مقارنة مع 92.7 نقطة المعدلة بالزيادة في فبراير. وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم صحيفة وول ستريت جورنال توقعوا وصول المؤشر إلى 93.0 نقطة.

وأصبحت الشركات أقل تشاؤما بشأن الأشهر الستة المقبلة. وقال معهد إيفو إن مكون مؤشر التوقعات ارتفع إلى 100.4 نقطة، مقارنة بـ95.0 نقطة معدلة في فبراير.

وقال إيفو: «على الرغم من ارتفاع معدل الإصابات، فإن الاقتصاد الألماني يدخل فصل الربيع بثقة».

أيضًا، قيمت الشركات وضع أعمالها الحالي بمزيد من التفاؤل مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع هذا المكون إلى 93.0 نقطة في مارس مقارنة بـ 90.6 نقطة في فبراير.

ويعتمد مؤشر إيفو على استطلاع آراء ما يقرب من 9000 شركة في التصنيع والخدمات والتجارة والبناء.

وفي قطاع التصنيع، استمر مناخ الأعمال في التعافي، حيث ارتفع إلى 24.1 نقطة في مارس مقارنة بـ 16.4 نقطة في فبراير. وكانت الشركات أكثر رضاء إلى حد كبير على أعمالها الحالية، وكانت توقعاتها هي الأكثر تفاؤلا منذ نوفمبر 2010، حسبما أوضح إيفو.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع مؤشر مناخ الأعمال بشكل ملحوظ، حيث نما الرضا عن الوضع الحالي، وعادت حالة التفاؤل الحذر لأول مرة منذ فصل الخريف الماضي. وارتفع مؤشر الخدمات إلى 6.5 في مارس مقارنة بـ -2.2 في فبراير. ومع ذلك، يقول إيفو إن قطاعات الفنادق والمطاعم والسياحة ما زالت تعيش في وضع سيئ للغاية.

وفي قطاع التجارة، ارتفع مؤشر مناخ الأعمال إلى سالب 1.4 في مارس مقارنة بسالب 14.6 في الشهر السابق. ويقول إيفو إن مؤشرات الوضع الحالي وتوقعات الأعمال ارتفعت بشكل كبير، بينما يقول المعهد الاقتصادي إن الوضع لا يزال سيئًا في قطاع البيع بالتجزئة.

ختامًا، عاد مؤشر مناخ الأعمال في قطاع البناء إلى المنطقة الإيجابية، حيث ارتفع إلى 2.3 في مارس مقارنة بسالب 2.8 في فبراير. ويقول إيفو إن مؤشر وضع الأعمال الحالي ارتفع إلى أعلى قيمة له في عام واحد.