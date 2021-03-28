شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بسبب استمرار توقف الشحن في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «أدى عدم اليقين بشأن المدة التي ستستغرقها إزالة الناقلة إلى تعقيد التوقعات على المدى القريب بالنسبة لأصول الطاقة».

«من غير الواضح كم من الوقت سيظل إغلاق قناة السويس، لكن بعض الخبراء يتوقعون استمراره أسابيع وليس أياما».

أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع، أول أمس الجمعة، بعد أن سدت سفينة شحن يبلغ وزنها 220 ألف طن، قناة السويس، لليوم الرابع على التوالي، ولم تنجح الجهود المبذولة لإزاحة إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم من الممر المائي التجاري المهم.

وتعتبر القناة الضيقة بمثابة نقطة اختناق مرورية حيوية بالنسبة لنفط الخليج، كما أن عدم اليقين بشأن المدة التي ستستغرقها إزالة الناقلة أدى إلى تعقيد التوقعات على المدى القريب لأصول الطاقة.

علاوة على ذلك، يعاني متداولو الطاقة من إغلاق الأعمال الممتد في مناطق من أوروبا لمكافحة وباء فيروس كورونا، وهو ما يعني انخفاض الطلب على منتجات الطاقة.

وأدى هذان الحدثان إلى تقلب أسعار النفط الخام، والتي كانت حساسة للأخبار الرئيسية بعد أن سقطت عقود النفط القياسية الأمريكية والعالمية في منطقة التصحيح خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، وظهر ذلك السقوط على شكل انخفاض بنسبة 10 ٪ على الأقل مقارنة بمعدل الذروة الأخير.

وقال تايلر ريتشي، المحرر المشارك في سيفينز ريبورت ريسيرش: «تدهورت الخلفية الأساسية لأسواق النفط هذا الأسبوع بعد أن تم تعديل تقديرات طلب المستهلكين هبوطيًا، لكن حالة عدم اليقين على المدى القريب المرتبطة بكارثة السويس تمنع الأسعار من الانخفاض فعليًا».

وربحت عقود خام غرب تكساس الوسيط - المعيار الرئيسي للنفط الأمريكي - تسليم مايو بواقع 2.41 دولار، أو ما يعادل 4.1 ٪ لتستقر عند 60.97 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية. وتراجعت الأسعار بنسبة 4.3 ٪ يوم الخميس الماضي، متخلية عن الكثير من الارتفاع الذي حققته بنسبة 5.9 ٪ يوم الأربعاء.

وربحت عقود خام برنت تسليم مايو 2.62 دولار أو ما يعادل 4.2 ٪، لتصل إلى 64.57 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، وذلك بعد تراجعها بنسبة 3.8 ٪ في اليوم السابق، وشهد المعيار العالمي لأسواق النفط ارتفاعا بنسبة 6 ٪ يوم الأربعاء الماضي.

ومن غير الواضح كم من الوقت سيستمر إغلاق قناة السويس، لكن بعض الخبراء يتوقعون أسابيع وليس أياما. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أنوب سينج، رئيس تحليلات الناقلات في شركة سمسرة الشحن بريمار إيه سي إم في سنغافورة، قوله: «يبدو الآن أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع».

ويمر ما يقدر بـ 10 ٪ من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحرًا عبر قناة السويس، التي تربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وقالت وكالة رويترز إن شوي كيسن، مالك سفينة الحاويات إم في إيفر جيفن، نفى التكهنات بإمكانية إزاحتها في وقت مبكر من ليلة أمس السبت، الأمر الذي كان سيمهد الطريق لخفض أسعار الطاقة.

وأدى الإغلاق إلى تعطيل تدفق النفط عبر القناة، لكن خلال هذا الأسبوع خسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 0.8 ٪، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 4 سنتات، بناءً على عقود الشهر المقبل، وفقًا لبيانات داو جونز ماركت.

وقال ريتشي في تصريحات لموقع ماركت ووتش: «يجب احتواء كابوس الشحن اللوجيستي هذا، ومنع تأثيره على الأسواق الإقليمية الفعلية»، وذلك لأن مخزونات النفط العالمية لا تزال «مرتفعة ارتفاعًا تاريخيًا» حسب وصفه.

وأضاف: «حتى لو ظل ممر الشحن الرئيسي مغلقًا لأسابيع، يجب أن يكون كبار مستهلكي النفط قادرين على التعامل جيدًا مع الاضطرابات، من خلال استخدام المخزونات المحلية القوية.»

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي عن خامس زيادة أسبوعية على التوالي في مخزونات الخام الأمريكية، والتي تبلغ حاليًا ما يقرب من 503 ملايين برميل، أي حوالي 6 ٪ أعلى من متوسط العام الأول لهذا الوقت من السنة.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة الماضي أن عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة للتنقيب عن النفط ارتفع بمقدار 6 حفارات، ليصل إلى 324 حفارًا هذا الأسبوع، مما يشير أيضًا إلى إمكانية زيادة الإنتاج.

وقال ريتشي إنه نظرًا لوفرة المعروض من النفط الخام، ركز المتداولون على «أساسيات السوق المتدهورة بسبب الإغلاق الأوروبي، والمراجعات اللاحقة لتقديرات طلب المستهلك على المدى المتوسط».

ومع ذلك، في مذكرة مؤرخة يوم الجمعة الماضي، قال المحللون في بنك جولدمان ساكس إن الانخفاض في الأسعار «تجاوز إلى حد بعيد التحولات في أساسيات النفط». ويتوقع المحللون عودة عمليات الإغلاق لمعظم منطقة الاتحاد الأوروبي حتى شهر أبريل المقبل، لكنهم قالوا إن التأثير على قطاع النقل سيظل طفيفًا على الأرجح.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يتسارع الطلب العالمي بمقدار 4.5 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، على الرغم من أن هذا يقل بمقدار 800 ألف برميل يوميًا عن توقعاته السابقة.

ويتوقع المحللون أيضًا «زيادة أبطأ» في الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها - المعروفين معًا باسم أوبك + - هذا الربيع، وذلك للمساعدة في تعويض تباطؤ تعافي الطلب في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي وزيادة الصادرات الإيرانية، مع استمرار الطلب العالمي في الزيادة بشكل كبير خلال فصل الصيف. ومن المقرر اجتماع أعضاء أوبك + يوم الخميس المقبل.

واستكمالا لعرض أداء سوق الطاقة في بورصة نيويورك التجارية، ارتفعت عقود البنزين تسليم أبريل بنسبة 2.4 ٪، لتصل إلى 1.97 دولار للجالون، مُنهيًة بذلك مسيرة الارتفاع التي بلغت نحو 1.3 ٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفعت عقود زيت التدفئة تسليم أبريل بنسبة 3.6 ٪، لتصل إلى 1.81 دولار للجالون، وتحقق تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0.7 ٪.

ختامًا، استقرت عقود الغاز الطبيعي تسليم أبريل عند 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره 0.5 ٪ للجلسة، لكنها ارتفعت بنسبة 0.9 ٪ خلال الأسبوع، وستنتهي صلاحية العقد في نهاية جلسة الإثنين المقبل.