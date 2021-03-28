شكرا لقرائتكم خبر عن كمين إرهابي يستهدف خبراء أجانب شمالي موزمبيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت قافلة من 17 سيارة تقل عشرات من الخبراء الأجانب في كمين نصبه مسلحون من جماعات إسلامية متطرفة في شمال موزمبيق.

و أوضح موقع «تايمز لايف» الجنوب إفريقي، أن الخبراء الذين يعملون في مشروع للغاز تابع لشركة «توتال» الفرنسية هربوا من فندق في مدينة بالما كانوا محاصرين فيه من قبل مسلحين، على متن 17 سيارة، ونجحت 7 سيارات فقط في الخروج من الكمين.

ونقل الموقع عن مصدر أمني محلي قوله إن هناك «العديد من القتلى والمفقودين».

وكشف موقع «باينكال نيوز» الموزمبيقي الناطق باللغة البرتغالية أن عشرات المدنيين تم قطع رؤوسهم وأن ما لا يقل عن 21 من أفراد القوات الحكومية قتلوا على يد ارهابيين موالين ل«داعش».

وكان عمال ومصادر أمنية افادوا أن أكثر من 180 شخصا بينهم موظفون وعمال أجانب محاصرون داخل فندق في بلدة بالما التي تقع بالقرب من منشأة ضخمة للغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كابو ديلغادو.

وشن المسلحون هجوما على البلدة الساحلية بعد ظهر الأربعاء، ما أجبر السكان على الفرار الى الغابات المحيطة، في حين لجأ عمال وموظفو منشآت الغاز وموظفون حكوميون الى فندق «أمارولا بالما». وقال عامل في منشأة الغاز عبر الهاتف بعد إجلائه إلى منطقة أخرى: «دمرت البلدة بأكملها تقريبا.

قُتل العديد من الأشخاص» من دون أن يعطي تفاصيل حول جنسيات الضحايا، وأضاف:«مع فرار السكان المحليين الى الغابات، لجأ عمال شركات الغاز، بمن فيهم الأجانب، الى فندق أمارولا حيث ينتظرون إنقاذهم».وأكدت حكومة موزمبيق الخميس الهجوم على المدينة، وقالت إن جنودها بدأوا في عملية عسكرية لإخراج المقاتلين من البلدة، مركز مشروع الغاز العملاق.

(أ.ف.ب)