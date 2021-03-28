شكرا لقرائتكم خبر عن 180 دولة تتعهد بتوزيع عادل للقاحات ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نحو 180 دولة من أصل 193 تنتمي إلى الأمم المتحدة التزامها بضمان توزيع منصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، في وقت قالت فيه فرنسا إنها تنتظر وصول شاحنات كبيرة من اللقاحات الأسبوع المقبل؛ حيث كثفت السلطات التفتيش على المطارات والمعابر للحد من تفشي الوباء فيما فرضت الفلبين حظر التجول على أكثر من 24 مليون إنسان في مانيلا وضواحيها.

وفي الأمم المتحدة، قال الإعلان السياسي الذي جاء بمبادرة من لبنان: «نشعر بقلق عميق أنه على الرغم من الاتفاقات الدولية والمبادرات والإعلانات العامة، فإن توزيع لقاحات «كوفيد- 19» لا يزال غير منصف في جميع أنحاء العالم، سواء بين البلدان أم داخلها». وأكد الموقعون على الإعلان في اجتماع للجمعية العامة، الحاجة إلى تضامن دولي وتعاون متعدد الأطراف لزيادة إنتاج اللقاحات وتوزيعها على المستويين الإقليمي والعالمي. واعتبر نص الإعلان أن مبادرة كوفاكس التي تدعمها الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة هي الآلية المناسبة لضمان حصول الجميع عليها بشكل منصف.

ملايين الجرعات لباريس

وفي باريس، قالت وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه رانشر إن بلادها تتوقع تسلم شحنات كبيرة الأسبوع المقبل، تتجاوز ثلاثة ملايين جرعة لقاح ضد كورونا. وأضافت في تصريح لإذاعة أوروبا1: «نتوقع تسلم شحنات كبيرة الأسبوع المقبل، سيصل ما يقرب من 3 ملايين جرعة إلى فرنسا أكدتها مختبرات مختلفة». وشرحت الوزيرة أن الشحنات تراوح» بين 2,5 مليون و3 ملايين جرعة، مع زيادة تدريجية إلى نحو 4 ملايين جرعة نهاية نيسان/إبريل أو بداية مايو/أيار».تفتيش بالمطارات

وفي ذات السياق، كثفت السلطات الفرنسية عمليات التفتيش في المطارات وعلى معابر الطرق بهدف فرض احترام الحظر المفروض على السفر والتنقل في مواجهة وضع وبائي حرج. وخضعت ثلاث مقاطعات فرنسية هي رون وأوب ونيافر منذ منتصف ليل الجمعة للقيود الصحية السارية في 16 مقاطعة بما فيها باريس ومنطقتها.

وتتضمن التدابير منع التنقل لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من دون إذن، ومغادرة المنطقة دون سبب مقنع، إضافة إلى إغلاق المحال التجارية. لكن خلافاً للدول الأوروبية الأخرى، قررت الحكومة الفرنسية إبقاء المدارس مفتوحة بسبب خطر التسرب من المدرسة والمشكلات النفسية التي قد يتعرض لها التلاميذ في الحجر.

حجر في مانيلا وتشيلي

وفي الفلبين أعلنت السلطات أنها ستفرض اعتباراً من الأسبوع المقبل حجراً على 24 مليون شخص في مانيلا وضواحيها في ظل صعوبات تواجه المستشفيات نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. أما في تشيلي سيخضع أكثر من 80 في المئة من السكان لتدابير إغلاق تام دون حتى إمكان الخروج لشراء الأساسيات في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي بلجيكا، أعادت المهن غير الطبية إغلاق أبوابها بدءاً من امس السبت لمدة أربعة أسابيع. ويمكن للمتاجر غير الأساسية باستثناء المواد الغذائية والصيدليات والمكتبات استقبال الزبائن عن طريق مواعيد مسبقة فقط. وفي بولندا، قررت الحكومة إغلاق الحضانات ورياض الأطفال والمتاجر الكبيرة.وفي العاصمة الكينية نيروبي، أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا عزل نيروبي وأربع مقاطعات أخرى.

وفيات وإصابات قياسية

وسجلت البرازيل 3650 وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، وهو رقم قياسي جديد مع خروج الوباء عن السيطرة في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

كما سجلت الأرجنتين نحو 13 ألف إصابة جديدة ب«كوفيد- 19» وهي أعلى حصيلة للإصابات منذ أكثر من شهرين، فيما أعلنت الحكومة تعليق الرحلات الجوية من البرازيل وتشيلي والمكسيك.

إسبانيا من جانبها اشترطت تقديم اختبار سلبي ل«كورونا» قبل دخولها؛ حيث سيتعين على جميع العابرين للحدود البرية من فرنسا إلى إسبانيا تقديم اختبار «بي سي آر» سلبي .

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,768,431 شخصاً في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.(وكالات)

«تدريبات الشم»..أمل المتعافين من «كوفيد- 19»

أوصى أطباء بالتدريب على الروائح بالنسبة لمرضى «كوفيد- 19» الذين يعانون فقداناً لحاسة الشم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ومع استمرار انتشار الفيروس التاجي، ظهرت أعداد متزايدة من المرضى الذين فقدوا حاسة الشم بعد الإصابة ب«كوفيد- 19»، أو يعانون باروسميا، وهو اضطراب مزعج يتسبب بظهور روائح كريهة لأشياء كانت روائحها في السابق طبيعية.

ووجد تحليل نُشر في سبتمبر أن ما يصل إلى 77 في المئة من أولئك الذين أصيبوا بالمرض، قُدر أنهم يعانون شكلاً من أشكال فقدان الرائحة نتيجة لإصابتهم بالعدوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاج الموصى به في مثل هذه الحالات هو التدريب على الرائحة، وهو أقرب إلى العلاج الطبيعي للأنف. والتدريب على الرائحة هو شم عدد من الروائح القوية مرتين في اليوم لأشهر عدة لتحفيز واستعادة نظام حاسة الشم أو على الأقل لمساعدته على العمل بشكل أفضل.

وأظهرت العديد من الدراسات، أن التدريب على الرائحة يمكن أن يساعد الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم لديهم بسبب أمراض فيروسية أخرى مثل التهابات الجيوب الأنفية ولهذا السبب يعتبر على نطاق واسع الخيار الأفضل.

ويأتي التدريب على الرائحة بعد أسبوعين من فقدان حاسة الشم في حال عدم عودتها بالشكل الطبيعي. (وكالات)