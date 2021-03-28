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كيف تراجعت انبعاثات الكربون بعد انخفاض استهلاك المواد البترولية.. انفو جراف

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القاهرة - سامية سيد -  

وقدم جهاز الإحصاء بالانفوجراف، كيف تطور حجم الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وارتباطه بالاستهلاك المحلي من البترول والغاز الطبيعي، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وكان كالتالي:

 

ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي: 

 

انخفضت اجمالى كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، من 199.86 مليون طن عام 2018/2019 الى 184.97 مليون طن عام 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 7.5%.

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سجلت كمـية الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، 44835.3 ألف طن عام 2019/2020، مقابل 46450.6 ألف طن عام 2018/2019، بنسـبة نقص  قدرها 3.4%، بينما بلغت كمية الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية 27540 ألف طن عام 2019/2020، مقابل 30950.1 ألف طن عام 2018/2019 بنسـبة انخفـاض قدره 11٪.

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وأنشأت المنظمة العالمية للارصاد الجوية، وبدأ تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ويتماشي شعار هذا العام "المحيط، المناخ و الطقس" مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغيرات المناخية، التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.

 

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MO Nasa

MO Nasa

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