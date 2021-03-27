شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم «الملكية المشتركة» للشرفات 25% من مساحتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت اللوائح التنظيمية لقانون ملكية العقارات المشتركة المعمول بها في السوق المحلي في دبي أن احتساب رسوم الخدمات لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة يعتمد على إجمالي المساحات الداخلية الصافية للشقق بالإضافة إلى 25% من إجمالي مساحات الشرفات في المبنى كاملاً.

وبين عاملون في قطاع إدارة العقارات والملكية المشتركة أن القانون رقم (6/ 2019) ذكر أن على المالك أن يدفع إلى جهة الإدارة حصّته من بدل الخدمات لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة في المباني العقارية مقابل المساحة الصافية ضمن الوحدة، بينما يتم اقتطاع 25% من المساحة الإجمالية للشرفات التي توزع بالتساوي على عدد الوحدات في المبنى بغض النظر عن مساحتها منفصلة.

وتوضيحاً لمعادلة احتساب رسوم الخدمات للوحدات العقارية، يضم مبنى (X) 100 شقة غرفة وصالة متساوية المساحات تصل إلى 1200 قدم مربع (1000 قدم مربع للمساحة الداخلية و200 قدم مربع للشرفة) ليصل صافي المساحة المتاحة للبيع إلى 120 ألف قدم مربع، يقتطع 25% من إجمالي مساحات الشرفات (5 آلاف قدم مربع) وتضاف إلى إجمالي مساحات الشقق الداخلية الصافية لتصل إلى 10050 قدم وهي المساحة الكاملة للمبنى الخاضعة لرسوم الملكية المشتركة، فإذا افترضنا أن تكلفة القدم المربع بهذا الشأن 10 دراهم، فإن القيمة النهائية للفاتورة 10 آلاف و500 درهم (نظراً لتساوي مساحات الشقق).

وتقوم شركات إدارة الملكية المشتركة باحتساب إجمالي تكاليف إدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة في المبنى العقاري كخطوة أولى، ولتحديد تكلفة القدم المربع بهذا الشأن، يتم الاستناد إلى معادلة حسابية أساسها إجمالي المساحات الخاضعة للرسوم والتي تعادل المساحة الصافية الداخلية للوحدات كاملة إلى جانب النسبة المحددة من إجمالي مساحات الشرفات في المبنى، الأمر الذي قد لا يكون منصفا لبعض الملاك حال اختلاف مساحات الشرفات أوعدم وجودها في الأساس.