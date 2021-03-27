شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد غرف الفنادق الشاطئية خلال عطلة الربيع في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تذاكر للحدائق الترفيهية وخصومات لاستقطاب العائلات

أسعار الأجنحة العائلية تصل إلى 5000 درهم

السياحة الداخلية تحقق إشغالات قياسية خلال موسم الربيع

أظهر رصد ”الخليج 365” ارتفاعاً واضحاً في أسعار الليالي الفندقية في الجزء الأكبر من المنشآت الفندقية في دولة الإمارات بأكثر من 80% خلال الفترة ما بين 26 مارس و1 أبريل 2021، مقارنة مع أسعار أواخر فبراير ومطلع مارس. وفي المقابل، طرحت بعض الفنادق تخفيضات تتراوح ما بين 10% إلى 25%، ووفرت بعضها تذاكر دخول مجانية إلى الحدائق الترفيهية، وذلك لاستقطاب العائلات.

وأظهرت مواقع حجوزات الفنادق في دولة الإمارات، زيادة في مستويات الإشغال الفندقي في عدد كبير من المنشآت الفندقية، خاصة الفنادق والمنتجعات الشاطئية التي تستقطب العائلات المواطنة والمقيمة في الدولة. كما أشارت إلى نفاد العديد من الغرف المعروضة على مواقع الحجوزات في فئة محددة من المنشآت الفندقية، والتي تعرضها الفنادق على هذه المنصات.

50% ارتفاعاً في الأسعار

وبحسب الرصد، قامت فنادق ومنتجعات شاطئية برفع أسعار غرفها الفندقية في مختلف أنحاء الدولة بما يصل إلى 50%، بينما ارتفعت في بعض الفنادق بنسبة 80%، وذلك بدعم من الطلب من السوق المحلي تزامناً مع عطلة الربيع.

وتراوحت تكلفة ليلة واحدة لعائلة تتكون من أم وآب وطفلين إلى نحو 2800 درهم في فنادق من فئة 5 نجوم، والتي كانت أسعارها في مطلع فبراير نحو 800 درهم، وتظهر مواقع الحجوزات استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبيل شهر رمضان المبارك في أبريل/نيسان 2021.

وعرضت بعض الفنادق غرفها الفندقية بأسعار تصل إلى 5000 درهم والتي تشمل أجنحة فندقية ذات إطلالة بحرية، وذلك بسب نفاد الغرف الكلاسيكية أو المتوسطة.

وطرحت فنادق عروضات وخصومات على الليالي الفندقية بنسبة تصل إلى 25%، خاصة على الحزم العائلية، كما تضمنت بعض العروض، تذاكر لدخول منتزهات ومدن الألعاب المائية ودبي باركس آند ريزورتس.



ورجحت مصادر في القطاع الفندقي أن تواصل السياحة الداخلية نشاطها في مختلف أنحاء الدولة خلال عطلة الربيع، بدلاً من السفر إلى الخارج.

ويساهم السوق المحلي بحصة مهمة من نزلاء فنادق الإمارات؛ حيث نجحت الحملات السابقة في الترويج إلى «سياحة الإمارات»، في ظل الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها العالم، ووجود قيود ومتطلبات لدخول العديد من البلدان.

عروض مغرية

وبحسب استطلاع سابق لقطاع الفنادق في دولة الإمارات، فإن مجموعة من الفنادق العاملة في الدولة أعلنت عن طرح عروض مغرية تزامناً مع موسم الربيع؛ وذلك لرفع إشغالات الغرف وتحقيق إيرادات مناسبة، والتغلب على الظروف التي تسببت فيها الجائحة.

وبحسب مديرين وعاملين في القطاع الفندقي، فإن السياحة الداخلية ستلعب دوراً بارزاً ومهماً في تحقيق إشغالات قياسية وإيرادات عالية خلال موسم الربيع، مشيرين إلى العروض المتنوعة التي تتضمن غرف الإقامة وتناول الطعام وقضاء أوقات ممتعة في المرافق.