شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يعلن بدء سحب السفينة الجانحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - "الخليج"

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه يتم العمل حالياً بمناورات الشد، باشتراك عدد من القاطرات لحل أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، وتقوم الكراكات بعملية تفريغ، مشيراً إلى أنه أصبح هناك مياه تحت السفينة، ويجري العمل حالياً على مناورات الشد في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية، أن دفة السفينة تحركت وأصبحت تحتها مياه، والعمل مستمر داخل قناة السويس على مدار 24 ساعة لإنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة «إيفر جيفن»، موضحاً أن قبطان السفينة هو المسؤول عن سبب تلك الحادثة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس أن استخدام الحفارات الأرضية لرفع الآثار الناجمة عن الحادث على جوانب السفينة، أثمر تحقق نتائج إيجابية أبرزها تشغيل المحرك والدفة بكامل طاقتها.