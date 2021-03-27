شكرا لقرائتكم خبر عن «5 جي».. لتعزيز النمو الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع نهاية العام الماضي، تم بناء أكثر من 718 ألف محطة «5 جي» في الصين. وهو ما يمثل حوالي 70% من الإجمالي العالمي.

وقد ازدادت وتيرة الاستكشاف المتكامل لتقنية الاتصالات الجديدة بشكل كبير عالمياً، حيث عزز مشغلو الاتصالات وصانعو المعدات وقادة القطاعات المختلفة العلاقة بين العرض والطلب، كما أن اتجاه التقدم التعاوني متعدد الجوانب في تسارع مستمر.

وعلى الرغم من هذه البداية الجيدة، لا يزال تطوير شبكة «5 جي» يواجه مشاكل وتحديات. ففي الصين تعاني المؤسسة الصناعية أوجه قصور، إذ إن هناك اعتماداً كبيراً على الآخرين في البرامج والمعدات، مثل المكونات الأساسية وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة. وهذا يضع قيوداً على المزيد من الابتكار والتطوير أمام شبكة الجيل الخامس التي يعاني إنشاؤها مشكلات أخرى مثل صعوبة اختيار المواقع للمحطات، كما تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة الشبكات أعلى من تكاليف شبكات الجيل الرابع.

من الناحية العملية، من الضروري تحسين تقنية الجيل الخامس لتوائم جميع سيناريوهات التطبيقات المختلفة، ولا تزال هناك مشكلات مثل نماذج الأعمال غير الواضحة وحواجز التكامل عبر الصناعة، وسوف يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق الوصول إلى أكبر نطاق ممكن من التطبيقات. كما تزداد الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل تسريع نضج تقنيات «5 جي» لدعم التطبيقات الصناعية.

وعند الترويج لبناء شبكات «5 جي»، فإننا نلتزم بمبدأ تسريع وتيرة النشر والإطلاق بشكل معتدل. ويجب النظر إلى تطوير تقنيات الشبكات بموضوعية وعقلانية، ولا يُنصح بإهدار الموارد بسبب البناء السريع.

ووفقاً لمبدأ تسريع وتيرة الإطلاق بشكل معتدل، اقترحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية هدفاً لبناء 600 ألف محطة «5 جي» هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الاستمرار في خفض تكاليف إنشاء وتشغيل شبكة الجيل الخامس، مع الحاجة لتنفيذ التحول الأخضر للشبكة، وتسريع تطبيق وتعزيز التقنيات المتقدمة الموفرة للطاقة.

مع الابتكار المستمر والتطوير المتعمق لشبكة «5 جي»، ولأنها تُعد صناعةً فائقة التقنية، ستلعب التكنولوجيا اللاسلكية السريعة دوراً أكبر في تعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتحفيز الطاقة الحركية الجديدة. وفي الوقت نفسه، سيؤدي الجمع بينها وبين الصناعات التقليدية إلى آثار إيجابية غير مباشرة، وتعزيز تحسين كفاءة الإنتاج وتحويل نماذج النمو، فضلاً عن تحفيز الاستثمار في المستقبل.

سيؤدي الاستخدام التجاري لشبكة «5 جي» إلى وضع صناعة المعلومات والاتصالات على مسار نمو جديد، وسيدفع تسويقها مشغلي الاتصالات لدخول دورة جديدة من الاستثمار في شبكات الاتصالات المتنقلة.

جلوب ميد