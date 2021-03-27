شكرا لقرائتكم خبر عن فن التعامل..14 اختلافاً جوهرياً بين الناجحين والفاشلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في عام 2014، تلقى ديف كيربن، مؤلف كتاب «فن التعامل مع الناس» The Art of People الأكثر مبيعاً في لائحة «نيويورك تايمز»، بطاقة بريدية توضح سمات وسلوكات الأشخاص الناجحين والفاشلين.
وهذه البطاقة أرسلها آندي بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيترا كوتش» لخدمات التدريب الوظيفي. وعلى الرغم من أنهما لم يلتقيا من قبل، إلا أن كيربن قال في منشور على موقع «لينكدإن» إن البطاقة البريدية كان لها تأثير عميق فيه، حيث عززت القيم التي يؤمن بها، وتذكّره يومياً بالعادات التي عليه اتباعها لكي يصبح ناجحاً.
وتشير البطاقة إلى مجموعة من الاختلافات الكبيرة بين الناجحين وغير الناجحين، ونسلط في هذا المقال الضوء على بعض منها.
- الناجحون يتبنوّن التغيير، والفاشلون يخشونه:
يقول كيربن في منشوره على «لينكدإن» إن تبني التغيير هو أحد أصعب الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها. ومع تحرك العالم بسرعة وتسارع التقدم التكنولوجي الشديد، من الضروري أن نتبنى هذه التغييرات ونتكيّف معها بدلاً من الخوف، أو الإنكار، أو الاختباء منها. والناجحون قادرون على فعل ذلك بالضبط.
- الناجحون يتحدثون عن الأفكار، والفاشلون عن الناس:
بدلاً من النميمة والتحدث عن الناس وما يفعلونه، وهو أمر عقيم لا يوصلك إلى أي مكان، يناقش الناجحون الأفكار الخلاّقة. ويقول ديف كيربن إن مشاركتك للأفكار مع الآخرين سيجعلها أفضل.
- الناجحون يتحملون مسؤولية إخفاقهم، والفاشلون يلومون الآخرين:
يواجه القادة ورجال الأعمال الناجحون تقلبات في حياتهم المهنية والشخصية، لكنهم دائماً يتحملون المسؤولية عن إخفاقاتهم. ويقول كيربن إن إلقاء اللوم على الآخرين لا يحل شيئاً، مضيفاً: «إنه يحط من قدر الآخرين ولا ينتج عنه أي خير على الإطلاق».
- الناجحون يمنحون الآخرين كل الفضل في انتصاراتهم، والفاشلون ينسبون النجاح لأنفسهم فقط:
إن السماح للناس بالاستمتاع بلحظات تألقهم يحفّزهم على العمل بجدية أكبر، وبالتالي يجعلك ذلك تبدو أفضل كقائد أو زميل في الفريق.
- الناجحون يرغبون في نجاح الآخرين، والفاشلون يريدونهم أن يفشلوا:
يقول كيربن: «عندما تكون تعمل في مؤسسة مع مجموعة من الأشخاص، فإن نجاحك يقترن بشكل أساسي بنجاح مع من معك». ولهذا السبب لا يرغب أكثر الأشخاص نجاحاً فشل أقرانهم في العمل، حيث يريدون رؤية زملائهم ينجحون ويتقدمون.
- الناجحون يتعلمون باستمرار، والفاشلون يعتمدون على غرائزهم بدلاً من المعرفة:
إن الطريقة الوحيدة للنمو كشخص ومهني وقائد هي عدم التوقف عن التعلم أبداً. ويقول كيربن: «يمكنك أن تتفوق على منافسيك وتصبح أكثر مرونة عندما تتسلح بالعلم والمعرفة. ولكن إذا كنت تعتمد على غرائزك فقط، فقد تفوّت الفرص التي تمنعك من التعلم والنمو».
- الناجحون يسعون لمساعدة غيرهم، والفاشلون لا يفكرون إلا في أنفسهم:
قال كيربن في مقابلة مع موقع «بزنس إنسايدر» إن أفضل سؤال يمكنك طرحه عندما تقابل شخصاً مؤثراً لأول مرة هو ليس «كيف يمكنك مساعدتي؟»، ولكن «كيف يمكنني مساعدتك؟». وبالطبع، يجب أن تكون مستعداً وقادراً على مساعدة الشخص إذا قبل عرضك. ولكن بغض النظر عما إذا قبلوا أو رفضوا عرضك، يقول كيربن إن مجرد تقديمك مساعدة لأي شخص، فإن ذلك سيشعره بالدفء تجاهك، ويجعله أكثر ميلاً لمساعدتك عندما تحتاج إليها.
- الناجحون يجازفون، والفاشلون يخافون من الفشل:
يقول كيربن: «الرفض والفشل هما من أكثر المخاوف التي تصيب بالشلل، وغالباً ما يمنعان الناس من طلب ما يريدونه حقاً». ويضيف: «إذا لم نطلب ما نريده، فإننا نعتقد أننا لن نفشل. لكن في الواقع نحن على يقين من أننا سنفشل لأننا لن نحصل على ما نريده».
- يسعى الناجحون إلى فهم أنفسهم بشكل أفضل، والفاشلون لا يهتمون:
يقول كيربن إن الخطوة الأولى لتعلم كيفية التأثير في الآخرين والحصول على ما تريده في حياتك المهنية والشخصية هي أن تفهم نفسك على نحو أفضل. وعلى وجه الخصوص، يشير إلى أنه عليك فهم دوافعك في عالم اللاوعي وما الذي يغيّر مزاجك، وكيف تتفاعل بشكل أفضل مع الآخرين.
- الناجحون يستمعون أولاً، والفاشلون يثرثرون كثيراً:
يقول كيربن إن الاستماع هو المهارة الأكثر أهمية التي يتم التقليل من شأنها في مجال الأعمال ووسائل التواصل الاجتماعي والحياة بشكل عام. ويضيف أن الاستماع والسماح للناس بالحديث هو مفتاح لكسبهم في الحياة وفي الأعمال التجارية وفي جميع العلاقات الإنسانية.
- الناجحون إيجابيون، والفاشلون سلبيون:
يقول كيربن في كتابه إن الإيجابية معدية، خاصة عندما يكون مصدرها قائد الفريق. وفي مؤتمر حضره منذ أكثر من عقد، أوصى أحد المتحدثين بأن يجيب الناس ب«رائع» بدلاً من الإجابة بكلمة فاترة مثل «أنا بخير» عندما يسألك أحدهم «كيف حالك؟». ويوضح كيربن أن المتحدث أشار إلى أنه من خلال استخدام هذه الكلمة ستجذب من تتحدث معه وتجعله يريد أن يكون حولك.
- الناجحون يثنون على الآخرين، والفاشلون ينتقدون الناس:
يقول كيربن: «الثناء يمنح الناس دفعة طبيعية من الطاقة، وهو عمل طيب يجعلك تشعر بالراحة النفسية أيضاً»، مضيفاً: «في حين أن الانتقاد ينتج عنه السلبية ولا يؤدي إلى خير».
- الناجحون يشعرون بالامتنان، والفاشلون لا يقدرون أي شيء من حولهم:
يقول كيربن إن لا أحد ينجح بمفرده، ففي كثير من الأحيان يكون وراء هذا النجاح أشخاص آخرون. ولهذا السبب عليك أن تشكر أولئك الذين ساعدوك في الوصول إلى أهدافك. الامتنان هو المفتاح النهائي للنجاح في العمل وفي الحياة.
- الناجحون يسامحون الآخرين، والفاشلون يكنون الضغينة:
يقول كيربن: الجميع يرتكبون الأخطاء، فنحن بشر. والطريقة الوحيدة لتجاوز الخطأ هي المسامحة والمضي قدماً. والتفكير في ما يغضبك يزيد الأمور سوءاً. وفي حال ظلمك شخص ما، يوصي علماء النفس بعدم محاولة التسرع في عملية التسامح.