شكرا لقرائتكم خبر عن فن التعامل..14 اختلافاً جوهرياً بين الناجحين والفاشلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في عام 2014، تلقى ديف كيربن، مؤلف كتاب «فن التعامل مع الناس» The Art of People الأكثر مبيعاً في لائحة «نيويورك تايمز»، بطاقة بريدية توضح سمات وسلوكات الأشخاص الناجحين والفاشلين.

وهذه البطاقة أرسلها آندي بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيترا كوتش» لخدمات التدريب الوظيفي. وعلى الرغم من أنهما لم يلتقيا من قبل، إلا أن كيربن قال في منشور على موقع «لينكدإن» إن البطاقة البريدية كان لها تأثير عميق فيه، حيث عززت القيم التي يؤمن بها، وتذكّره يومياً بالعادات التي عليه اتباعها لكي يصبح ناجحاً.

وتشير البطاقة إلى مجموعة من الاختلافات الكبيرة بين الناجحين وغير الناجحين، ونسلط في هذا المقال الضوء على بعض منها.