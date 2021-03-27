شكرا لقرائتكم خبر عن المهاجرون يتمسكون بالأمل رغم استمرار إغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيوداد خواريز (المكسيك) - أ ف ب

دفع فرناندو الآتي من هندوراس سبعة آلاف دولار إلى مهرّب ليدخله سراً إلى الولايات المتحدة مع ابنته البالغة ثلاثة أعوام، لكنّه سرعان ما أعيد إلى المكسيك، فقد صارت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، أشبه بباب دوّار لا يتوقف، وعلى غرار فرناندو الذي دخل من المكسيك عبر مدينة سيوداد خواريز الحدودية، يعاد مهاجرون آخرون باستمرار بموجب "الفصل 42" من قانون أمريكي سنّ العام 1944 يخوّل إغلاق الحدود للحيلولة دون تسرّب الأمراض.

ولجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهذا القانون مرات عدة بحجة كبح تفشي فيروس كورونا، ويواصل خلفه جو بايدن تطبيقه، لكن فرناندو (38 سنة) لا ينوي البقاء في المكسيك.

ويقول المهاجر: "أعلم أن ذلك ممكن. أعلم أن جو بايدن رئيسنا، يمكن أن يفتح لنا الباب ويقول: (تعالوا إلي يا جميع المتعبين)"، ورفض الرجل كشف هويته خوفاً من مشاكل محتملة مع السلطات الأمريكية إذا تمكن من الاستقرار في الولايات المتحدة.

وغرار فرناندو، أعيد عشرات المهاجرين قبل أيام قليلة، وقد وجدوا ملاذاً في مركز استقبال في سيوداد خواريز، وهؤلاء ليسوا حالات معزولة، ففي فبراير/ شباط فقط، أوقف أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بينهم نحو 9500 قاصر لا يرافقهم بالغون، وفق السلطات الأمريكية.

وفرّ غالبية المهاجرين من الفقر وعنف العصابات في هندوراس وغواتيمالا وسلفادور.

باب دوّار

على مسافة بضعة كيلومترات من مركز الاستقبال في سيوداد خواريز، تقع الحدود التي صارت أشبه بباب دوّار تمر عبره يومياً دفعات من المهاجرين نحو الولايات المتحدة، حيث يمكثون لأيام أو ساعات، قبل أن يرحّلوا.

وعلى أمل الحصول على حق اللجوء بسهولة أكبر، يعبر البعض نهر ريو غراندي مع أطفال صغار بين أذرعهم، ثم يتجهون مباشرة إلى دوريات الحدود الأمريكية، وشوهدت فتاة في التاسعة أو العاشرة من عمرها تسرع عبر النهر، ثم جلست تحت عمود في انتظار وصول الدورية الحدودية، فيما أعلنت السلطات الأمريكية الجمعة وفاة طفل مكسيكي يبلغ تسعة أعوام أثناء عبوره النهر في 20 مارس/آذار الجاري.

ويعبر مهاجرون كثر الحدود بشكل غير قانوني، على أمل حصو تغيير في سياسة الهجرة بالولايات المتحدة التي سبق أن أعلنت تسوية وضع 11 مليون مقيم بشكل غير شرعي.

ويقول القسّ فرانسيسكو خافيير كالفيو، المسؤول في أحد مراكز استقبال المهاجرين الرئيسية في سيوداد خواريز، إن "الناس يقدّرون بايدن جداً. المزيد والمزيد منهم يريد المجيء"، ويأسف لأن "المهربين بدأوا بمرافقة من يظنّ أن الحدود صارت مفتوحة، لكن ذلك غير صحيح".

وأفادت الحكومة المكسيكية في الفترة الأخيرة بوجود 31492 مقيماً على أراضيها بشكل غير قانوني بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار2021، أي بزيادة 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الحلم الأمريكي

وفي جسر باسو ديل نورتي الرابط بين سيوداد خواريز ومدينة إل باسو الأمريكية، يجري ترحيل المهاجرين بشكل مستمر، ويعاد يومياً عشرات المهاجرين إلى الجهة المكسيكية، فيما الحزن والقلق باديين على وجوههم في ظلّ غموض المصير الذي ينتظرهم، ويقول أحدهم بلوعة: "هذه هي الحياة".

ولكن هناك من هو أكثر حظاً، وتقول امرأة متحمسة تنتظر المرور عبر الجسر حاملة أوراق قانونية: "نعم، لقد نجحنا"، إلا أن هؤلاء ليسوا الغالبية، بل العكس، فمنذ 19 فبراير/شباط الماضي، عبر 3600 شخص فقط الحدود لعيش "الحلم الأمريكي".

وصارت قضيّة الحدود مع المكسيك معضلة لجو بايدن الذي كلّف بها مؤخراً نائبته كامالا هاريس، وطلبت الإدارة الأمريكية من المهاجرين التوقف عن المجيء للولايات المتحدة، وأكدت أن الحدود مغلقة، وأن الرحلة محفوفة بالمخاطر، وفي الوقت ذاته، عزّزت الحكومة المكسيكية الرقابة عند الحدود الجنوبية مع غواتيمالا لكبح تدفق المهاجرين.