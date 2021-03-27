شكرا لقرائتكم خبر عن الأسترالية بارتي قد تضطر للبقاء خارج بلدها طيلة 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي: «رويترز»

قالت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً، السبت، إنها على الأرجح لن تعود إلى بلادها أستراليا إلا بعد ختام موسم 2021 للتنس، بسبب متطلبات الحجر الصحي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأشارت بارتي التي تأهلت إلى دور الستة عشر في بطولة ميامي المفتوحة عقب تغلبها 6-3 و6-2 على إيلينا أوستابنكو، إلى أن فترة الحجر الصحي عند عودتها إلى أستراليا ستكون متطلبة.

وأضافت النجمة الأسترالية: «بالنظر إلى إجراءات الحجر الصحي في أستراليا، نضطر لقضاء أسبوعين في فندق، والوقت ليس كافياً هذا الموسم لفعل ذلك من أجل العودة إلى بلادي لقضاء أسبوعين؛ لذا في الوقت الحالي نخطط للبقاء بعيداً عن أستراليا لما بعد «أمريكا المفتوحة»، وربما حتى نهاية الموسم».

وعلى الرغم من أن بارتي اعتادت البقاء بعيداً عن بلادها لفترات طويلة، فإنها اعترفت بأن استمرار تلك الفترة حتى نوفمبر/تشرين الثاني لو اكتمل الموسم، هو أمر يجب التعايش معه.

وتابعت حاملة لقب «ميامي المفتوحة» بعد إلغاء نسخة العام الماضي: «بدون شك هذا أمر جديد بالنسبة لي، ومحاولة جديدة، ويجب عدم التفكير في ذلك، وفهم أين سنكون طيلة هذه الفترة».

وتلعب بارتي المصنفة الأولى في ميامي، ضد أنجليك كيربر أو فيكتوريا أزارينكا.