شكرا لقرائتكم خبر عن «سابجيكتفيست» يخطف كأس دبي الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألقت خيول بريطانيا في الشوط الثالث «بطولة كأس دبي الذهبي» التي بلغت قيمته 750 ألف دولار برعاية الطاير للسيارات، ومسافته 3200 متر «فئة 2»، وجرى على المسار العشبي.

تمكن الجواد «سابجيكتفيست» المملوك للدكتور. جيه ووكر، بقيادة الفارس جوي فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون من احتلال المركز الأول مسجلاً زمناً قياسياً بلغ 3:17:92 دقيقة وبفارق 5.75 طول عن ممثل ألمانيا «ويل دارب» لستال دوسلدورف فايترز، بإشراف رالف رولن وقيادة ميكائيل ميشيل.

واحتل المركز الثالث ممثل الإمارات «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان بإشراف المدرب إسماعيل محمد، وقيادة الفارس باتريك كوسجراف.

أمسية خاصة

وقال المدرب مارك جونستون مدرب «سابجيكتفيست» بطل كأس دبي الذهبي: إن حصانه حقق انتصارات رائعة، قبيل مشاركته لأول مرة على أرض مضمار ميدان؛ حيث سبق له وأن حقق فوزاً رائعاً بفئة «جروب1» في مضمار لونجشامب الفرنسي، قبل أن يحقق انتصاره الثاني على التوالي، في أمسية كأس دبي العالمي.

خاطف الأضواء

وتابع: «مضت تدريباته بشكل طيب، وهو حصان سهل المراس، وكان من السهولة تجهيزه لسباقه الأول هذا العام؛ حيث كانت آخر مشاركاته في فرنسا يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونتطلع أن يكون هذا الانتصار بمثابة انطلاقة نحو انتصارات أخرى كبرى في عام 2021».

وأضاف: «خطف «سابجيكتفيست» الأضواء في معظم مشاركاته السابقة التي حقق بها 4 انتصارات سواء بمضمار جودوود، بريطانيا، أو في فرنسا، وبالنسبة لي أرى أن فوزه ببطولة كأس دبي الذهبي لا يمثل مفاجأة فهو جواد بطل واعتاد على تحقيق الإنجازات».

إصابة التوقعات

وأكد الفارس جوي فانينج سعادته البالغة بالفوز الذي حققه «سابجيكتفيست» في الشوط الثالث، مؤكداً أن الأداء الرائع للجواد البطل قد حقق توقعاته في الفوز ودخول تاريخ السباق.

إيقاع هادئ

وقال: «بدأ السباق بإيقاع هادئ في البداية، لكن ما لبث أن زاد من سرعته لينطلق بقوة وينتزع اللقب على الرغم من أن السباق شهد منافسة كبيرة من كافة المشاركين، لكن «سابجيكتفيست» تمكن من الانفراد بالصدارة في الأمتار الأخيرة وحقق الفوز».

وأنهى تصريحه بتوجيه التهنئة لدولة الإمارات على تنظيم هذه الأمسية الكبيرة الاستثنائية التي يتشرف أي أحد بالمشاركة فيها سواء كانوا ملاكاً أو مدربين أو فرساناً.