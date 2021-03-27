شكرا لقرائتكم خبر عن «مشرف» يطير ببطولة دبي شيماء كلاسيك إلى السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الخيول السعودية جدارتها، حيث توج «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل ببطولة دبي شيماء كلاسيك في الشوط الثامن الذي جرى للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة 2410 أمتار.

وجرى هذا الشوط على المسار العشبي وشاركت فيه 10 خيول، وهو شوط من الفئة الأولى وبلغت جوائزه 5 ملايين دولار برعاية لونجين.

وقاد المدرب جون جوسدن والفارس ديفيد إيجان المهر البالغ 4 سنوات لمواصلة انتصاراته بعدما تألق وسبق له الفوز بكأس السعودية في 20 فبراير/شباط الماضي، ليواصل إنجازاته ويتوج بلقب دبي شيما كلاسيك، محققاً زمناً قياسياً بلغ 2:26:65 دقيقة، بفارق 0.25 طول.

وجاءت الفرس اليابانية «كرونو جينيسيس» لشركة صنداي للسباقات في المركز الثاني، بإشراف المدرب تاكاشي سايتو، وقيادة الفارس يويتشي كيتامورا، فيما حلّ ثالثاً الفرس اليابانية «لافز أونلي يو» لمالكه شركة ونادي «دي إم إم دريم» بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي وقيادة الفارس أويشين ميرفي.

ثنائية مميزة

وأعرب المدرب جون جوسدن عن سعادته بالإنجاز الذي حققه «مشرف»، مؤكداً أنه حصان بارع يقدم أداء مذهلاً في الفترة الأخيرة.

وأشاد جوسدن بالأداء الرائع الذي حققه «مشرف» في شوط دبي شيماء كلاسيك، مؤكداً أنه حقق توقعاته من خلال تدريباته واستعداداته للسباق.وقال جوسدن: «مشرف أثبت أن انتصاراته في كأس السعودية لم تكن ضربة حظ، وإنما يمتلك من المقومات والإمكانيات ما يجعله جديراً بترشيحاتنا له لحصد الفوز، فكونك تحصد انتصارين متتاليين في كأس السعودية وكأس دبي أمر لا يستهان به، ويؤكد جسارة هذا الحصان».

فوز غالٍ

وقال الفارس ديفيد إيجان تعليقاً على فوز «مشرف» بكأس دبي شيماء كلاسيك: «الفوز بلقب في سباق بقيمة أمسية كأس دبي العالمي، يعني لي الكثير، وأتقدم بكل التهنئة إلى المالك والمدرب الذين قدما لي كل الدعم من أجل هذا اليوم».

وأضاف: «ما تحقق من إنجاز يؤكد قوة خيول السعودية وهو الأمر الذي برهن عليه «مشرف»، حين حقق فوزاً مصحوباً بأداء طيب على الرغم من قوة السباق وهو ما يتضح من الفارق الضئيل بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى».