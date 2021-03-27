شكرا لقرائتكم خبر عن «لورد نورث» بطل«دبي تيرف» عن جدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع الجواد الإماراتي «لورد نورث» ل«الشيخ زايد بن محمد للسباقات» بطولة دبي تيرف «الفئة الأولى» التي أقيمت في الشوط السابع المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت مسافتها 1800 متر على المضمار العشبي وشارك بها 12 من أقوى الخيول.

وبلغت قيمة جوائز هذا الشوط 4 ملايين دولار برعاية موانئ دبي العالمية.

وقاد الجواد إلى الفوز الفارس العالمي فرانكي ديتوري بإشراف المدرب جون جوسدن وقطع «لورد نورث البالغ من العمر 5 سنوات مسافة الشوط في 1:46:46 دقيقة وبفارق 3 طول عن صاحب المركز الثاني ممثل اليابان»فين دي جارد«المملوك لشركة شاداي لسباق الخيل بإشراف هايديكي فوجيوارا وقيادة مايكل بارزالونا، فيما حلّ في المركز الثالث ممثل بريطانيا»فيليكس«المملوك ل كيه سوهي وشركائه بإشراف ماركو بوتي وقيادة أويشين ميرفي.

فوز ببراعة

وأكد المدرب جون جوسدن مدرب الحصان»لورد نورث«الذي توج ببطولة دبي تيرف في الشوط السابع، فخره واعتزازه بالتتويج باللقب الذي يعد واحداً من أقوى الأشواط العشبية في العالم.

وقال جوسدن:»أن تحقق ألقاباً في أمسية كأس دبي العالمي فهذا شرف كبير وفخر لا يضاهي، والحقيقة أن فوز «لورد نورث» مستحق للغاية فهو حصان يمتاز بالسرعة الفائقة وقوة الانقضاض التي تجعله واحداً من أفضل الخيول«.

وأكد جوسدن أن»لورد نورث«حقق فوزاً صعباً وذلك بسبب قوة السباق وضمه لمجموعة كبيرة من أقوى الخيول لكنه لبراعته تمكن من التتويج بالبطولة، وأشاد بأداء الجوكي العالمي فرانكي ديتوري واصفاً إياه بالفارس الماهر الذي يعرف كيف يعدل من وضعية الجواد إذا ما تطلب الأمر ذلك.

فخر كبير

وأعرب الفارس الشهير فرانكي ديتوري عن فخره واعتزازه بقيادته للحصان»لورد نورث«للتتويج ببطولة دبي تيرف التي جرت في الشوط السابع بأمسية كأس دبي العالمي على المسار العشبي لمسافة 1800 متر في شوط من الفئة الأولى.

وقال ديتوري:»أنا سعيد بالعودة في هذا الموسم إلى ميدان، وبالتحديد أمسية كأس دبي العالمي، التي اشتقت إليها كثيراً، فقد سبق وفزت بالألقاب هنا وأنا أعتز بذلك، فسباقات كأس دبي العالمي يشهد العالم بقوتها وضمها لصفوة الخيول في العالم«.

وعن السباق قال ديتوري: «كان متقلباً وقد تأخرنا في بدايته لكننا تقدمنا بشكل متدرج، واستطعنا بفضل قوة الحصان أن نتخطى أصحاب المقدمة تباعاً لنقتنص فوزاً رائعاً ومستحقاً».