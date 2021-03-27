شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: خطة لمضاعفة الصادرات وغزو السوق الإفريقى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن الدكتور أشرف الخولى، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية لديه خطة، تتعلق بمضاعفة الصادرات للشركات التابعة للقابضة خاصة للسوق الإفريقى خلال المرحلة المقبلة، سيتم إعلانها قريبا ولا سيما أن حجم صادرات شركات الأدوية التابعة لقطاع الاعمال العام ضعيفة للغاية ولا تقارن بحجم الشركات وقوتها فى السوق .

أضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن زيادة الصادرات لشركات التابعة للقابضة للأدوية تمثل أهمية كبيرة؛ لزيادة مواردها تزامنا مع رفع أسعار العديد من الأصناف فى السوق المحلى، وهو ما انعكس على تحقيق الشركة لأرباح بلغت نحو 800 مليون جنيه العام المالى الماضى.

وبحسب المصادر فإنه جارى تنفيذ مشروع تطوير شامل في الشركات لزيادة الصادرات من خلال شهادة GMP، وبموجبها يتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على مصانع الدول المصدرة لضمان التصنيع الجيد المطابق للمواصفات، وبالتالى نسعى لعمل تلك الشهادة حاليا وجار الحل من خلال دراسة كل الأمور الفنية والاحتياجات المطلوبة وقدرت تكاليفها لمصانعنا بـ1.7 مليار جنيه.

يشار أن القابضة للأدوية تتفاوض مع عدد من البنوك الحكومية، لتمويل المشروع، حيث تم عمل دارسات جدوى مع شركات متخصصة معتمدة من هيئة سوق المال لهذا الغرض.

وحققت القابضة للأدوية حجم إيرادات بلغ 20.5 مليار جنيه العام المالى 2019-2020، مقابل 17 مليار جنيه العام المالى 2018-2019 ومقابل 12.9 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 .