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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معرض تمور الكتروني تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مطلع أبريل القادم ولمدة عشرة أيام، وذلك ضمن مبادراتها في ظل جائحة كورونا ، وضمن الاستراتيجية الوطنية للغرفة وتقديم الخدمة المجتمعية لجميع شرائح المجتمع. وأوضح مدير التسويق والفعاليات بالغرفة نايف المنسلح أن المعرض عبارة عن فعالية افتراضية لمنتجي التمور لتشجيع التجارة الالكترونية، والتحفيز لطرح أفكار جديدة لسوق العمل باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لعرض المنتجات على الواقع الافتراضي، وإيجاد أعمال ريادية وابتكارية في قطاع التمور بالمنطقة.



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