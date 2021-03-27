شكرا لقرائتكم خبر جودة المراجعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، عنوان المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية الذي ينظمه الديوان العام للمحاسبة ممثلا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، افتراضيا يوم 6 أبريل2021. وأوضح مدير عام المركز الدكتور سالم الغامدي أن المنتدى الذي سيقام في تمام الساعة الثامنة والنصف يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد الإدارة العامة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التدريب وتطوير الأداء لموظفي الجهات الحكومية، ويهدف إلى تحسين مخرجات أعمال إدارات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها، وسوف يتضمن المنتدى عرض دراسة علمية يقدمها المعهد حول قياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب المهنية.



كانت هذه تفاصيل خبر جودة المراجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.