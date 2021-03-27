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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 45 فرصة استثمارية طرحتها أمانة الأحساء تنوعت بين تنموية وخدمية وسياحية، عبر منصة الاستثمار البلدي (فرص)، ضمن نطاق مدينة العيون بالمحافظة. وتتضمن الفرص الاستثمارية 10 أنشطة تجارية تشمل (كشكا، محلات تجارية، مركزا تجاريا، سوقا تجارية)، واثنين من الأنشطة التعليمية (روضة أطفال، مدرسة)، إضافة إلى 13 نشاطا لتشييد وإدارة العقارات لمبنى سكني تجار، و 4 أنشطة سياحية تشمل (شققا مفروشة ومنتجعا سياحيا)، و4 أنشطة رياضية وترفهية تشمل (ملاعب ومركزا رياضيا، وركنا ترفيهيا ولعب أطفال، ومدينة ترفيهية)، إضافة إلى 3 مواقع لأنشطة المركبات (محطة وقود، مجمع خدمات سيارات)، و 5 مواقع لأنشطة اجتماعية منها سكن للعمالة وقاعة أفراح، و4 مواقع للصرافات الآلية.



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