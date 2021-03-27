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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثقافة العمل الحر ونموذج العمل التجاري، عنوان ورشة عمل تنظمها غرفة الطائف بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية غدا الاثنين افتراضيا وعبر منصة زووم. وتسلط الورشة التي يلقيها معيض البقمي الضوء على عدد من المحاور، ومنها مفهوم العمل الحر ومجالات العمل الحر، ومن هو رائد الأعمال وكيفية اختيار وتطبيق فكرة المشروع ونجاحه، وعناصر نموذج العمل التجاري وما هو نموذجه، بالإضافة إلى الفرق بين نموذج العمل التجاري ودراسة الجدوى.



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