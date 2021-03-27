2900 بلاغ يوميا في قطاعي المستهلك والأعمال خلال فبراير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت وزارة التجارة أكثر من 2900 بلاغ يوميا خلال فبراير الماضي، في قطاعي المستهلك والأعمال.

وعالجت الوزارة 2605 بلاغات يوميا، في قطاع المستهلك، ليتجاوز مجموع البلاغات التي تمت مباشرتها خلال فبراير نحو 73 ألف بلاغ.

وفي إطار التنسيق مع المنشآت التجارية للتعامل مع البلاغات وحلها بشكل مباشر، أحالت الوزارة 286 بلاغا في اليوم للمنشآت التجارية، ليتجاوز مجموع البلاغات المحالة للمنشآت التجارية خلال فبراير 8 آلاف.

وتصدرت مخالفات أنظمة الدفع الالكتروني قائمة البلاغات بواقع 798 بلاغا يوميا، تلتها مخالفات المتاجر الالكترونية بواقع 185 بلاغا، ثم مخالفات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بواقع 157 بلاغا في اليوم، وذلك خلال فبراير الماضي.

وتؤكد وزارة التجارة أن حقوق المستهلك هي أولوية في عمل الوزارة، وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وفي قطاع الأعمال تلقت الوزارة نحو 300 بلاغ يوميا خلال فبراير، ليصل إجمالي البلاغات إلى 8,399 بلاغا.

وتصدرت السجلات التجارية قائمة البلاغات بواقع 158 بلاغا في اليوم، تلتها خدمات الشركات بواقع 58 بلاغا، ثم الأسماء التجارية بواقع 47 بلاغا.

وتقدم الوزارة خدماتها لقطاع الأعمال واستقبال البلاغات والشكاوى عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد: (920000667).

بلاغات قطاعي المستهلك والأعمال خلال فبراير 2021

قطاع المستهلك







معالجة 2605 بلاغات يوميا



مجموع البلاغات خلال فبراير: 73 ألف بلاغ



إحالة 286 بلاغا في اليوم للمنشآت التجارية



مجموع البلاغات المحالة خلال فبراير: 8 آلاف



أبرز المخالفات





أنظمة الدفع الالكتروني: 798 بلاغا يوميا



المتاجر الالكترونية: 185 بلاغا يوميا



عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان: 157 بلاغا يوميا



قطاع الأعمال





تلقي 300 بلاغ يوميا



الإجمالي في فبراير 8,399 بلاغا



أبرز البلاغات