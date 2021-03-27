شكرا لقرائتكم خبر عن جماعات إرهابية تسيطر على بلدة بالما في شمال موزمبيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مابوتو - (أ ف ب)

سيطرت جماعات إرهابية على بلدة "بالما" الواقعة في شمال شرق موزمبيق على مسافة عشرة كيلومترات فقط من مشروع الغاز العملاق الذي تقوده مجموعة "توتال" الفرنسية وفقا لمصادر أمنية.

وقال أحد هذه المصادر لفرانس برس إن "القوات الحكومية انسحبت من بالما، وبالتالي فإن المدينة استولت عليها" الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأضاف مصدر آخر طلب عدم ذكر اسمه أن "بالما في قبضة المهاجمين" موضحا أن القتال الذي بدأ الأربعاء في المنطقة مستمر.