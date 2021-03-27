شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات بشأن صحة بايدن بعد مؤتمره الصحفي الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار طبيب سابق في البيت الأبيض الجدل بعد تصريحاته بشأن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقدرته على إتمام مهامه الرئاسية.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون، إن أداء الرئيس جو بايدن في أول مؤتمر صحفي له الخميس، يثير تساؤلات بشأن لياقته وحالته الصحية. وأضاف: «يجب أن يثير قلق كل أمريكي يريد أن يعرف هل رئيسهم قادر صحياً على منصبه أم لا».

وتابع الطبيب السابق في البيت الأبيض: «كان رئيس الولايات المتحدة مسلحاً بمراسلين ودودين وبإجابات تبدو جاهزة، لكنه بالكاد تمكن من اجتياز مؤتمره الصحفي الأول.. إذا لم يستطع الرئيس بايدن التعامل مع أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، فمن المقلق التفكير في كيفية تمثيله للشعب الأمريكي عند التحدث إلى القادة الأجانب». حسبما نقلت قناة «فوكس نيوز».

وأثيرت التكهنات حول صحة الرئيس الأمريكي بعد سقوطه المحرج 3 مرات أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرته الرئاسية خلال الأيام الماضية؛ الأمر الذي دفع كارين جان بيير، المتحدثة باسم الأبيض إلى إلقاء اللوم على «الطقس» الذي كان عاصفاً، على حد قولها.

وأضافت في حديثها للصحفيين بالطائرة الرئاسية: «الجو عاصف للغاية، وصعدت الطائرة بصعوبة. صحة الرئيس جيدة ولا إصابات».

وجاء أول مؤتمر صحفي رسمي لبايدن بعد 65 يوماً من توليه منصبه، وهي أطول فترة يقضيها رئيس أمريكي قبل عقد مؤتمره الصحفي الأول مقارنة مع الرؤساء السابقين.