شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عملاً جديداً من «نتفليكس» لعشاق «الأنمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

شاركت «نتفليكس» في احتفال «أنيمي اليابان» المقام افتراضياً في 2021، لتعرض قائمتها المتنوّعة، وكادر الأداء الصوتي المفضّل لدى جمهور «الأنمي». وتعرض الشبكة 40 عملاً جديداً من مسلسلات «الأنمي» الأصليّة هذا العام، وهو ما يقارب ضعف عدد الأعمال التي عرضتها السنة الماضية.

كشفت «نتفليكس» عن العرض العالمي القادم لمسلسل الأنمي «معركة راجناروك»، الذي سيُعرض لأوّل مرّة في يونيو/حزيران المقبل، والمقتبس عن «المانجا» التي حققت نجاحاً واسعاً، والتي تحمل الاسم نفسه، وستنضمّ قصّة القتال الملحمي من أجل مصير البشرية إلى قائمة الأنيمي، والتي تتضمّن أعمالًا سبق وأُعلن عنها، مثل المسلسل الكوميدي الذي يعكس الحياة الواقعية «على طريقة ربّ المنزل»، يُعرض لأوّل مرّة في 8 أبريل/نيسان القادم، أو المسلسل المشهور RESIDENT EVIL: Infinite Darkness، وسيُعرض لاحقًا من هذا العام.

نتفليكس قدّمت للجمهور لمحات جديدة عن المشاريع القادمة ومن بينها: «ياسوكي»، الذي سيُعرض لأوّل مرّة في 29 أبريل/نيسان، و«Eden»، يُعرض في 27 مايو/أيار المقبل.