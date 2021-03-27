شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصاروخ: كأس دبي العالمي.. 25 عاماً من التألق والإبداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد محمد عبدالله الصاروخ مدير مركز معلومات دبي لسباق الخيل أن كأس دبي العالمي وهو يحتفل بيوبيله الفضي يواصل صدارته كأفضل وأهم سباقات الخيل في العالم، ولا يكتسب هذه الصفات بفضل جوائزه المالية فقط، بل جودة ونوعية الخيول التي يستقطبها من مختلف دول العالم.

وقال: «سباق كأس دبي العالمي حقق نمواً كبيراً على مدى 25 عاماً، حيث رسخ مكانته في قمة سباقات الخيول في العالم، وأصبح الحدث يتميز بدقة تنظيمه واتساع نطاق الخيول المشاركة من شرق وغرب وجنوب الكرة الأرضية».

وأضاف الصاروخ: «إن ظروف جائحة كورونا حتمت عدم حضور الجماهير لهذه الفعالية، لكنها تابعت عبر النقل التلفزيوني وعبر الحسابات الرسمية لوسائل التواصل الاجتماعي، ونحن في مركز المعلومات وفي مجلة العاديات حرصنا عبر جميع وسائطنا، على المتابعة الدقيقة والتغطية الفورية لكل صغيرة وكبيرة لهذا الحدث الذي ارتبطنا به منذ انطلاقته الأولى».

وثمن الجهود التي قام بها القائمون على أمر تنظيم هذه الفعالية وتحملهم للمسؤولية، بإبراز اسم دبي والإمارات في أبهى صورة، مما يدل على قدرة الكوادر الوطنية ومدى الخبرات والتجارب التي أصبحت سمة مميزة لهم.