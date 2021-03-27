شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية سلطان.. تخريج الدفعة 21 لأكاديمية العلوم الشرطية الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشهد سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية مساء اليوم حفل تخريج الدفعة21 من الطلبة الضباط بحضور عدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وقادة الشرطة ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات والكليات والمعاهد الشرطية في الدولة، حيث سيقوم سمو!ه بتسليم الشهادات للخريجين وتكريم أوائل الدفعة في عدد من التخصصات العلمية والتدريبية.

ورفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته الكريمة لمسيرة شرطة الشارقة ودعمه الذي حققت من خلاله‏ أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة‏ قفزات متميزة في مجال التعليم والتدريب وتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم بجودة متميزة تلبي الاحتياجات الأمنية والشرطية الآنية والمستقبلية والشكر والعرفان إلى ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي‏ على متابعته المستمرة لمسيرة الأكاديمية ‏وحرصه على تطوير وتحديث برامجها ومناهجها التدريبية تعزيزاً لكوادرها على المستوى العلمي والعملي لتزخر الأكاديمية بأفضل الكوادر البشرية المتميزة، القادرة على تحمل تبعات المستقبل.

وقال اللواء الشامسي في حديثه لـ«الخليج»: «في هذا اليوم نشهد تخريج الدفعة الـ21 من الطلبة الضباط بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة الذي يأتي في مستهل عام 2021 متزامناً مع احتفال دولة الإمارات بعامها الخمسين ليضيف للخريجين قيمة مضاعفة عبر تقديم الإدراك بأهمية العنصر الأمني وفاعليته في إتمام الإنجازات التي وصلت إليها الإمارات منذ قيام الاتحاد فقد سعت الدولة جاهدةً لتكون واحدة من أفضل دول العالم الداعمة للأمن ‏والاستقرار».

ويسعدني أن اتوجه بالشكر والتقدير لأكاديمية العلوم الشرطية وأعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية والعاملين بها، على ما بذلوه من جهود في إعداد وتأهيل الخريجين، وتهيئة البيئة الملائمة للتحصيل المعرفي والعلمي، مع تبريكاتي لأبنائنا الخريجين، الذين هم مقبلين على حياتهم العملية في السلك الشرطي بعد اجتيازهم مراحل التدريب والتأهيل والتحصيل العلمي والمعرفي، والتي أصبحوا من خلالها ضباط شرطة مؤهلين ومتسلحين بالعلم والمعرفة، بأساليب معاصرة لكل ما هو جديد في العمل الشرطي«.

تـأهيل ومواكبة

من جهته أكد العميد محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، أن»حفل التخريج يتوّج مسيرة عمل امتدت لـ 25 عاماً من العطاء، سخّرت الأكاديمية خلال هذه المدة كل جهودها وركّزت جلّ اهتمامهما نحو الاهتمام بأبناء دولة الإمارات، وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة، وإعدادها لمواكبة تطورات العصر بكافة مستجداته وتحدياته، فكانت – وبشهادة الجميع – على قدر المسؤولية وعند حسن ظن قيادتنا وشعبنا«.

وأضاف:»لقد كان للرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي مسيرة العلم والعلماء، وتوجيهات سموّه الكريمة بإنشاء أكاديمية العلوم الشرطية قبل ربع قرن من الزمن، أكبر الأثر في ترسيخ عوامل الأمن والاستقرار على ربوع هذا الوطن، حيث كان للأكاديمية السبق والريادة في تخريج كوادر بشرية تحمل شهادات جامعية في التخصصات الشرطية والقانونية، وإيجاد منظومة أمنية متكاملة ومتطورة يشار إليها بالبنان على مستوى المنطقة والعالم.

وأشار العميد العثمني إلى أن قرار إنشاء هذه المؤسسة الأكاديمية الأمنية الرائدة في دولة الإمارات لم يأت من فراغ، وإنما جاء ليحدث نقلة نوعية في المخرجات الشرطية والقانونية، حيث استطاعت الأكاديمية خلال 25 عاماً تخريج مئات الضباط، وتأهيل وتطوير مهارات الآلاف من منتسبي وزارة الداخلية بمختلف رتبهم وتخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية ليسهموا بدورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وتمكين أبناء الإمارات، ليكونوا الركيزة الأساسية والثروة الحقيقية، التي تبني عليها دولة الإمارات وقيادتها آمالاً واسعة وعريضة من أجل نهضتها وتقدمها وازدهارها.

واختتم العميد العثمني بالقول: «نهنئ أبناءنا منتسبي الدفعة 21 من الطلبة الضباط بهذه المناسبة وأولياء أمورهم، ونؤكد للجميع أن الأكاديمية ماضية قدماً في تحقيق أهدافها وبرامجها، وهي مستمرة بالمراجعة الدائمة للخطط والبرامج، وتحديد إطار للرؤية المستقبلية، وتطوير منظومتها التعليمية والتدريبية والارتقاء الدائم بها، وصولاً إلى أهدافها المنشودة في المساهمة في مسيرة النماء والازدهار الذي نعيشه واقعاً ملموساً في كافة مناحي الحياة، راجين من الله عز وجل أن يحفظ وطننا وشعبنا وقيادتنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير».

يوبيل فضي

الدكتور عماد محمد ربيع عميد الكلية يقول: «تغمرُ الفرحةُ الأكاديمية اليوم وهي تتوج يوبيلَها الفضي بتخرجِ هذه الدفعة من الطلبة الضباط، والتي أينعت وأشتد عودُها، تزفكم هدية ثمينة للوطن الغالي، ليستمر نماؤكم ويعم طيبُكم وريحانُكم، وأهنئ الطلبة بتخرجهم داعياً إياهم أن يكونوا كما يريدهم الوطن قمةً في الانتماء والعطاءِ له، صادقين في تعاملهم، مخلصين في عملهم، متسلحين بإيمانهم بالله وبالعلم والمعرفة والتدريب الشرطي والأمني لتحقيق نهضته وتقدمه.

تحقيق الأهداف

فيما وجه الرائد محمد سالم الطنيجي، مدير فرع الدفعة الرابعة، التهنئة والتبريكات لمنتسبي الدفعة 21، مؤكداُ أن الأكاديمية حرصت على تحقيق أهداف ومخرجات المساقات التعليمية والتدريبية للطلبة، وذلك من خلال بث روح المسؤولية، وزرع الصفات القيادية، حتى يشعر كل طالب بالإحساس بالمسؤولية تجاه ذاته وتجاه ووطنه ومجتمعه، لكي يكون قادراً على تحمل المسؤولية عقب تخرجه، لافتاً إلى أن الأكاديمية عملت على صقل شخصية الطالب، وإكسابها المزايا والصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل الأمن، من تحمل للمسؤولية، ومشاركة في العمل، واحترام الزملاء والرؤساء والمرؤوسين، وتأصيل مفهوم خدمة المجتمع والوطن، والحفاظ على مكتسباته، وصون الحريات العامة.

بدورها التقت»الخليج«مع أوائل الدفعة في عدد من التخصصات العلمية والميدانية، الذين أعربوا عن فرحتهم بالتخرج، موجهين كل الشكر والتقدير لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة على رعايته واهتمامه، ومؤكدين أن التخرج من أكاديمية العلوم الشرطية مسؤولية جديدة أوكلت لهم اتجاه وطنهم ومجتمعهم، وأنهم على قدر هذه المسؤولية.

مستقبل وطموح

يقول الخريج يعقوب أحمد المنصوري الأول في المجموع العام والأول في المواد الأكاديمية: «نقف في هذا اليوم على أعتاب التخرج من هذه الأكاديمية التي لطالما نهلنا من نبع عطائها لتبدأ رحلة جديدة إلى آفاق لا حدود لها، والمستقبل أمامنا وطموحاتنا تدفعنا إلى المضي قدما نحو تقديم الأفضل لوطننا وأمتنا فمن واجبنا أن نخطط للمستقبل ونعقد العزم على تحدي الصعاب».

وأضاف: «لا يسعني بعد حمد الله والثناء على نعمة التفوق، إلا أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لرعايته لنا، وتذليل كافة الصعاب أمامنا، والشكر كل الشكر على ما لقيناه من رعاية واهتمام طوال فترة دراستنا».

عزم ومثابرة

أما الخريج مروان نواف العميريين من المملكة الأردنية الهاشمية، الثاني في المجموع العام والأول على الطلبة الموفدين فيقول: «أحمد الله وأشكره أن وفقني لنيل هذا المركز المتقدم، وذلك من خلال العزم والمثابرة ودعم أسرتي، وإنه لمن دواعي الشرف أن أهدي هذا التفوق لوطني الذي منحني هذه الفرصة للانتساب لهذا الصرح العلمي الأمني، والشكر موصول لإمارة الشارقة وحاكمها وأعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية على دعمهم وتشجيعهم وصبرهم، فلهم منا كل التحية والتقدير».

شكر وامتنان

الخريج محمد زكريا حناتلة، الثالث في المجموع العام يقول: «اتوجه بالشكر لله عز وجل على نيل المركز الثالث وأقدّم ثمرات هذا النجاح والتفوق لكل من هيأ لي ظروف النجاح ومناخ التفوق، كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لإمارة الشارقة وباني البنيان بالأمن والإيمان صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعطائه الغزير وسعيه للتطوير ونشره للثقافة والتعليم، والشكر موصول للقائمين على المسيرة التعليمية في أكاديمية العلوم الشرطية لجهودهم السخية في إعداد الكوادر الأمنية والذين نهلنا منهم الكثير ما كان له الفضل الأكبر في وصولنا لهذا المستوى وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء هذا الأمانة الكبيرة».

عمل واجتهاد

أما الخريج محمد عبيد الشامسي، الأول في مناهج البحث العلمي فيقول: «إن تحقيق هذا المركز جاء نتيجة للعمل الجاد والاجتهاد منذ اليوم الأول لدخول الأكاديمية، وقد ساهم هذا الصرح العلمي والأمني الشامخ بأساتذته ومدربيه على تحقيق هذا الإنجاز، والذين كرّسوا حياتهم وجهدهم لتأهيل المنتسبين».

إعداد عسكري علمي

يقول الخريج سعيد صلاح الصوايه، الأول في القيادة: «الحمد لله الذي وفقني وزملائي طلبة الدفعة 21 للوصول لهذه المرحلة، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الأكاديمية، والشكر أيضاً لجميع من ساهم في إعدادنا عسكرياً وعلمياً حتى وصلنا إلى مرحلة التخرج راجين الله سبحانه أن نكون عند حسن ظن الجميع».

خدمة الوطن

الخريج تركي محمد المعمري، الأول في المسلك بقول: «إن سبب التحاقي بأكاديمية العلوم الشرطية هو رغبتي في خدمة الوطن والحرص على أداء الواجب تجاه هذا البلد وأهله، وبالجد والمثابرة حققت هدفي بالتفوق، حيث يعود الفضل في ذلك لأكاديمية العلوم الشرطية التي باتت تعد صرحاً مهماً في بناء الأجيال، لما توليه من اهتمام كبير لمنتسبيها وحرص بالغ على تأهيلهم وفقاً لأحدث البرامج وبأرقى أساليب التعليم والتدريب».

مستقبل عسكري

أما الأول في الرماية، الخريج عبدالعزيز محمد البقيش فبقول:»تخونني الكلمات في هذه اللحظات العظيمة عن التعبير عن فرحتي بهذا اليوم لما له من أهمية كبيرة لنا ولأهلنا ولكل من سعى لنقلنا لهذه المرحلة الجديدة في حياتنا، باعتبارها أساس المستقبل العسكري وأسأل الله أن يجعلني وإخواني الخريجين على قدر المسؤولية،

وأتقدم بالشكر والامتنان إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة على رعايته الكريمة، وإلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية، وإلى مدير عام الأكاديمية وضباطها ومدربيها لتأهيلنا لكي نصل لهذه المرحلة المتقدمة.

مدربون أكفاء

يقول الأول في المشاة، الخريج أحمد خالد المغني: «عزمت منذ دخولي الأكاديمية على تحقيق أحد المراكز الأولى، وبفضل من الله حصلت على المركز الأول في المشاة، وأكاديمية العلوم الشرطية بما تضمه من نخبة من المدربين المتميزين الأكفاء في كافة المجالات، ساهموا في تحقيقي هذا المركز المتقدم، فلهم مني كل الشكر والتقدير».

جهود حثيثة

الأول في اللياقة البدنية، الخريج محمد عبد الباسط أبو الزود يقول: "اتقدم بالشكر والتقدير إلى أكاديمية العلوم الشرطية وهيئتيها التعليمية والتدريبية على ما بذلوه من جهود صادقة وحثيثة في سبيل إعداد هذه الدفعة، وفقاً لأفضل المعايير والمستويات.

اجتهاد وعزيمة

وقال قائد الاستعراض، الخريج راشد سلطان بن هده: "الحمد لله الذي أنعم عليّ بنعمة التفوق والتميز، حيث طالما تمنيت منذ أن التحقت بهذا الصرح العظيم أن أكون من المتفوقين، وتفوقي هذا لم يأت من فراغ بل هو حصيلة اجتهاد وعزيمة خلال فترة التدريب الممتدة لأربع سنوات، والشكر كل الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لاهتمامه الكبير بالعلم والمعرفة والدعم اللامحدود الذي يقدمه لترسيخ الأمن والأمان في هذا الوطن الغالي.