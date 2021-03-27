شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. "الضرائب العقارية": 31 مارس آخر موعد لتلقى الإقرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 27-3-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى بين تصريحات لعدد من الوزراء ولقاءات مهمة منها أعلان المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - عن فتح باب التقدم لأولى فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام

"التخطيط": غدًا فتح باب التقدم لمشروع مختبر الابتكار المستدام

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن فتح باب التقدم بهاكاثون صناعة السينما والتكنولوجيا أولى فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام؛ وذلك بدءًا من غد الأحد؛ بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجيمناي أفريقيا، وجمعية المصدرين المصريين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن مشروع مختبر الابتكار المستدام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ والذي يستهدف العمل على دعم وتطوير الابتكارات التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن أربعة مختبرات هى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والاقتصاد الابداعي، والابتكارات الحكومية.

"التعاون الدولى": ختام أعمال اللجنة المصرية الأردنية بتوقيع 7 وثائق تعاون

شهد الأسبوع المنقضى العديد من التطورات على مستوى العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول العربية، حيث انعقدت فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي أعدت ونسقت لها وزارة التعاون الدولي طوال الفترة الماضية، وتم توقيع 7 وثائق تعاون في ختام أعمال اللجنة التي عقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ في ذات السياق انعقد الاجتماع الوزاري برئاسة وزارة التعاون الدولي، والذي يأتي ضمن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق حيث اتفق الوزراء المشاركون من الدول الثلاث على مجالات التعاون والوثائق المقترحة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ من ناحية أخرى شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمؤسسة الفكرية الدولية Horasis لمناقشة أهمية تحقيق اقتصاد مستدام قائم على مشاركة الأطراف ذات الصلة.

بعد مباحثات مكثفة من خبراء الجانبين المصري والأردني، ثم اجتماع وزاري تحضيري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،، انعقدت الفعاليات الختامية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بتوقيع 7 وثائق ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: نهاية مارس الجارى آخر موعد لتلقى الإقرارات

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أننا مستمرون للتيسير على المواطنين، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال فتح عدة منافذ فى مبنى الخزانة العامة، وتوفير الدعم الفنى والتوعية اللازمة، وذلك بعدما تم مد فترة تقديم الإقرارات إلى نهاية مارس الحالى، التى كان من المقرر انتهاؤها فى ديسمبر الماضى، مطالبًا المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية.

أشار إلى أنه يمكن تقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، فى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت «https://digital.gov.eg» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.

أوضح أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية، مؤكدًا أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، وأنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.

الرقابة الصناعية تجري 752 حملة تفتيشية على المنشآت وإعداد 1390 دراسة فنية

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضى، أن المصلحة أجرت 752 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 1390 دراسة فنية متخصصة تضمنت 175 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و 1195 دراسة فنية متنوعة و 20 دراسة مستلزمات إنتاج.

ومنحت المصلحة ترخيص لـ 240 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 86 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وإجراء 20 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 59 مصنعا متنوعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 33 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.

غرفة الجيزة التجارية تبحث مع الملحق التجارى لأوكرانيا زيادة التبادل التجارى

اجتمع محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة مع ايجور ديدينكو الملحق التجارى للسفارة الأوكرانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجارى بين أعضاء الغرفة والمستثمرين فى أوكرانيا، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به الغرفة لفتح أسواق جديدة أمام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة سواء عربيا أو أوروبيا أو افريقيا.

وقال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الاجتماع مع الملحق التجارى الأوكرانى جاء فى إطار لبحث زيادة مجالات التبادل التجارى فى القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأوكرانية تشملها العديد من المجالات لعل أبرزها قطاع السياحة، قطاع المنتجات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات.