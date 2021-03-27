شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنتج سيارة كهربائية جديدة هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتوروف، إن الشركة الخاصة الصغيرة «زيتا» تصمم سيارة تعمل بالكهرباء، وتعتزم بدء إنتاجها هذا العام.

وليس لدى صناعة السيارات في روسيا، الدولة المصدرة للنفط والغاز على مستوى العالم، مشروعات سيارات كهربائية ناجحة في الوقت الحاضر، ويتوقع محللون بوادر ضعيفة لإنتاجها في المستقبل القريب، لأسباب أهمها ضعف البنية التحتية لشحن بطاريات تلك السيارات بالكهرباء.

وبيعت في روسيا 5960 سيارة كهربائية العام الماضي، من بينها 687 سيارة جديدة، ويزيد أسطول البلاد من السيارات الكهربائية قليلاً على عشرة آلاف سيارة، طبقاً لوكالة إحصاء السيارات «أوتوستات».

ويقول موقع زيتا، وهي شركة مبتدئة لصناعة السيارات مقرها في تولياتي مقر شركة أفتوفاز المصنعة للسيارة لادا في عهد الاتحاد السوفييتي السابق، إنها تصمم الآن سلسلة من السيارات الكهربائية، من بينها سيارة للمدن وشاحنة تجارية.

وقال مانتوروف دون الخوض في التفاصيل «نتوقع أن يبدأوا (لإنتاج) قبل نهاية العام لكن ذلك يعتمد على السبل التي يتم بها استكمال عملية التطوير».

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان «يستحق المشروع الاهتمام، لكن لأن الطراز المطروح تجريبي، فهو يحتاج للاستكمال». (رويترز)