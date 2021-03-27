شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يكشف آخر المستجدات حول السفينة الجانحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإسماعيلية (مصر) : ”الخليج 365”

كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحفي، السبت، عن آخر المستجدات حول سفينة الحاويات الضخمة الجانحة بالمجرى المائي، مؤكداً أن سوء الأحوال الجوية لم يكن السبب الرئيسي للحادث.

وأوضح ربيع أن «ما في يدنا الآن هو الرياح والعاصفة الترابية .. وقد يكون خطأ فنياً أو خطأ شخصياً .. سيظهر كل ذلك في التحقيقات»، مؤكداً أن «رفاص ودفة السفينة الجانحة» عاد إلى للعمل مجدداً.

وأضاف أنه «لا يمكن تحديد موعد تعويم السفينة الجانحة في القناة». وتابع ربيع: «لا نتوقع تأثر إيرادات القناة بشكل كبير بسبب جنوح السفينة».

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة كشف أن المساعي الرامية لإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس ستستأنف في حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) في محاولة للاستفادة من ارتفاع المد.

قالت شركة هولندية تعمل لتعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة في قناة السويس إن من الممكن تحرير السفينة في غضون الأيام القليلة المقبلة، إذا كان من شأن قاطرات ثقيلة وعمليات جارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها، فيما أبدى رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات الضخمة أمله في تعويم السفينة مساء اليوم السبت.

وجنحت السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة وسط رياح شديدة يوم الثلاثاء معطلة عمليات الشحن العالمية بعد غلق أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.

ويمر نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية في القناة وتنتظر عشرات السفن في القناة وحول مدخليها الشمالي والجنوبي لحين انتهاء المشكلة.

ورفعت كراكات نحو 20 ألف طن من الرمال من حول مقدمة السفينة في حلول أمس الجمعة، لكن عمليات القطر لتحريرها عُلقت خلال الليل.

وقال بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لشركة «بوسكاليس» للبرنامج التلفزيوني الهولندي «نيوزر» في وقت متأخر الجمعة: «نهدف إلى إنجاز ذلك بعد مطلع الأسبوع، لكن يتعين أن يعمل كل شيء في اتجاه تحقيق ذلك».

وتملك «بوسكاليس» شركة «سميت سالفيج» التي جيء بها في الأسبوع الماضي لتعزيز جهود هيئة قناة السويس لتعويم السفينة.

الشركة المالكة

من جهته، أبدى رئيس شركة «شوي كيسن كايشا» المالكة لناقلة الحاويات الضخمة العالقة منذ الثلاثاء في قناة السويس أمله في تعويم السفينة مساء اليوم السبت، فيما اجبرت الأزمة شركات الشحن على تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا.

وقال يوكيتو هيغاكي الجمعة خلال مؤتمر صحافي نقلته الصحافة اليابانية السبت: «إننا بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية» متوقعا تحرير سفينة إيفر غيفن مساء غد (السبت)» بتوقيت اليابان.

وأوضح هيغاكي متحدثا من إيماباري بغرب اليابان أن «المياه لا تتسرب إلى السفينة. ليس هناك أي مشكلة في الدفات والمراوح. وبعد تعويمها، يفترض أن يكون بإمكانها الإبحار»، وفق ما نقلت عنه صحيفة أساهي شيمبون.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل يضم أكثر من 200 سفينة كانت بصدد عبور القناة البالغ طولها 193 كيلومتراً، ما تسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

فشل التعويم

والجمعة، أعلنت شركة «برنارد شولته شيبمانجمنت» (بي أس أم) التي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة، ومقرها سنغافورة، فشل محاولة تعويم ناقلة الحاويات البالغ طولها 400 متر.

وقالت إنّ «التركيز الآن بات على التجريف لإزالة الرمل والطين من حول مقدمة السفينة».

وأكّدت شركة «سميت سالفدج» الهولندية التي استدعيت مرارا في السنوات الأخيرة للمشاركة في عمليات إنقاذ سفن منكوبة، أن «قاطرتين إضافتين» ستصلان بحلول الأحد إلى القناة للمساعدة.

وأوضحت أنه «لا توجد تقارير عن حدوث تلوث أو تلف في الشحنات وأن التحقيقات الأولية استبعدت أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب لجنوح» السفينة العملاقة.

وشوهدت فرق العمل تواصل محاولاتها طوال الليل، باستخدام آليات تجريف عملاقة تحت الأضواء الكاشفة.

لكن هذه المحاولات فشلت في تعويم السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، والتي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

ما دفع كبرى شركات الشحن الدولية مثل ميرسك وهاباج لويد، لدراسة البدائل الممكنة لتخطي أزمة تكدس السفن أمام تعطل المجرى الملاحي المصري.