شكرا لقرائتكم خبر عن «أيون» تدشن محطات شحن كهربائي في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دشنت شركة «أيون لحلول النقل الذكي والمستدام» وهي مشروع مشترك بين شركة «بيئة» والهلال للمشاريع عدداً من محطات الشحن فائق السرعة في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، بقدرة 350 كيلووات. تأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتلبية الطلب المتزايد في الدولة على البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

المحطات الجديدة لديها القدرة على شحن المركبات الكهربائية عبر كابل يُربط بوحدة واجهة المستخدم، كما أنها تعمل بنظام الشحن المشترك (CCS). وتتميز محطات «أيون» بأنها مجهزة لشحن كافة أنواع المركبات سواءً سيارات أو حافلات على اختلاف علاماتها التجارية ما يعد ميزة إضافية.

تعتبر المحطات الجديدة نقلة نوعية وكبيرة حيث يمكنها شحن المركبة خلال 15 دقيقة في المتوسط وبالتالي فإنها موفرة للوقت بشكل كبير، أضف إلى ذلك فهي أسرع 25 مرة من المحطات المنزلية التقليدية التي تصل قدرتها إلى 7 كيلووات فقط. كما أن المحطات الجديدة توفر في التكاليف المالية وتقلل البصمة الكربونية ما ينعكس إيجابياً على البيئة. وستعلن الشركة لاحقاً عن موعد افتتاح المحطات بالكامل لاستقبال الزبائن.

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» ورئيس مجلس إدارة شركة «أيون» إن إطلاق محطات الشحن فائق السرعة في العاصمة أبوظبي يعبر عن التزام «أيون» بتعزيز البنية التحتية الخاصة بالتنقل الذكي والنظيف في الإمارات وسعيها الدؤوب لترسيخ مكانة الدولة في هذا القطاع الواعد.

وعبّر ناصر الشامسي، مدير التنقل المستدام لدى شركة «بيئة» عن سعادته وأضاف: «نشعر بالفخر والاعتزاز لتدشين هذا الجيل من محطات الشحن فائق السرعة لأول مرة في المنطقة والإمارات، حيث ستوفر لأصحاب السيارات الكهربائية سرعة وكفاءة عالية أفضل من ذي قبل.

يذكر أن «أيون» شركة إماراتية للتنقل الكهربائي، حققت المزيد من الإنجازات خلال سنواتٍ قليلة منذ إطلاقها قبل عدة سنوات، وتتولى الشركة مسؤولية التنقل حسب الطلب عبر تطبيقها الذكي داخل مدينة مصدر في أبوظبي حيث تمتلك أسطولاً من الحافلات والسيارات الكهربائية وأخرى ذاتية القيادة لخدمة السكان.