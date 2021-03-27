شكرا لقرائتكم خبر عن متاجر تتوسع في «العين مول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

افتتحت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، فرعها الثالث بمدينة العين، في «العين مول»، على مساحة 4400 متر مربع، مما يجعله أكبر فروع حول الإمارات في العين، باستثمار 5 ملايين درهم.

يأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية النمو التي تنتهجها «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» لتوسيع انتشارها وتعزيز حضورها في المنطقة. وقال محمد كتاوالا، المدير المالي في «مجموعة حول الإمارات للمفروشات المنزلية»: «يعد افتتاح فرعنا الثالث في العين لحظة سعيدة وفخر لنا، خاصة قبل شهر رمضان المبارك». وتتطلع «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» من خلال فرعها الجديد إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها التي تتميز بتصاميم حصرية بأفضل الأسعار التنافسية ذات قيمة شراء عالية.

من جانبها، أعلنت مجموعة «براندز فور لِس» عن افتتاح متجر جديد للعلامة التجارية «براندز فور لِس» في العين مول بمنطقة الكويتات. ويمتد المتجر الجديد على مساحة 652 متراً مربعاً.

ويتبنى المتجر الجديد المنهجية ذاتها التي تعتمدها المجموعة من خلال البيع بأسعار مُخفَّضة، ويوفر الملابس اليومية والرياضية، والأدوات والمُستلزمات المنزلية، وألعاب الأطفال وغيرها. ومن المقرر أن يتضمن المتجر أيضاً قسماً للعلامة التجارية الألمانية تشيبو - المتخصصة في توفير المنتجات ذات الجودة والمتانة العالية بأسعار تنافسية، بما فيها الملابس والأدوات المنزلية والإلكترونيات والتجهيزات الكهربائية.

وقال توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور لِس»: «يسعدنا إطلاق أول متجر لعلامة «براندز فور لِس» في مدينة العين لتلبية الطلب المتنامي لعملائنا، واستمراراً لاستراتيجياتنا لتعزيز حضور «براندز فور لِس» في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال افتتاح المزيد من المتاجر خلال العام الحالي».