شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات لدى إسرائيل: متفائل بشأن تطوير العلاقات بين البلدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استضافت أكاديمية الدكتور أنور قرقاش الدبلوماسية في مقرها في أبوظبي مؤخراً محمد آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل في جلسة نقاشية تفاعلية سلَّطت الضوء على أهمية العلاقات الثنائية، فضلاً عن استعراض المسؤوليات الدبلوماسية التي يتولاها السفير باعتباره أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل.

واستعرضت الجلسة التي نظمت في حرم الأكاديمية أبرز المحطات الدبلوماسية في مسيرة آل خاجة، والتي تنوعت بين العمل في قطاع الأعمال والعمل الدبلوماسي، حيث شغل آل خاجة في العام 2010 منصب مدير مكتب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسبق له العمل في مناصب عديدة في قطاعات إدارة الطاقة والأمن الدولي وإدارة المشتريات والإنتاج، فضلاً عن العمل في مجال البحوث وتطوير الأعمال.

وشارك آل خاجة طلبة الأكاديمية من دبلوماسيي المستقبل خلال الجلسة ما يحمله من رؤى ووجهات نظر حول العمل الدبلوماسي، كما تطرق إلى مهامه الحالية كسفير للدولة لدى إسرائيل، وفي الوقت الذي أكد فيه حجم المسؤولية الكبيرة التي يتولاها، فقد عبر أيضاً عن نظرته الإيجابية للفرص المتاحة لتطوير مجالات التعاون بين البلدين.

وأعرب الخاجة عن تفاؤله بدوره الجديد وشغفه الكبير في مجال العمل الدبلوماسي، وقال: «أدرك أنه لشرف عظيم أن أكون محل ثقة القيادة الرشيدة ليتم اختياري لهذا المنصب التاريخي، الذي سيمكّنني من حمل ما تعتمده دولة الإمارات من قيم السلام والتعايش والتسامح كجزء من مرحلة جديدة من التعاون في المنطقة».

واختتم بالقول: «دولة الإمارات ليست مقيدة بالتحديات، بل تتخطى ما هو ممكن لتحقيق السلام الدائم. تعد الدبلوماسية إحدى أبرز أدوات مجتمعنا الحديث والتي تسهم في إيصال قيم دولة الإمارات إلى العالم، وأنا واثق من أن طلبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية سيكون لديهم القدرة على تحقيق أثر إيجابي في مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي والأمني لما فيه الخير للجميع، وبلا أدنى شك، سيعملون على مواصلة خدمة بلادهم بكل جدارة».

أدار الجلسة برناردينو ليون المدير العام للأكاديمية، الذي أكد في كلمته الترحيبية أهمية دور السفير آل خاجة وقال: «بصفته أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل، سيؤدي دوراً محورياً في توطيد العلاقات بين البلدين».