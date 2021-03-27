شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 373 مركبة مهملة وإنذار 2500 في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشف المهندس حسن علي الظاهري، مدير مركز بلدية الوثبة في بلدية مدينة أبوظبي، أنه تم إصدار وتنفيذ 5600 إجراء توعوي بشأن المركبات المهملة، خلال العام الماضي 2020، تحول منها ما يقارب 2500 إلى إنذار، وتم تنفيذ منها 373 كمخالفة مباشرة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الوثبة.

وقال إنه منذ بداية العام الجاري 2021 تم إرسال أكثر من 40 ألف رسالة نصية توعوية وتحذيرية للأفراد، بشأن عدم ترك المركبات المهملة في الأماكن العامة، وتوعيتهم بشأن المحافظة على المظهر العام.

وأوضح الظاهري أنه يتم تحديد المركبات المهملة، والتي يجب قطرها وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن المحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أنه يتم تعريف أو تحديد المركبات المهملة عندما يتركها صاحبها في طريق عام أو موقف عام، أو في مواقف خاصة بمؤسسات حكومية تقدم خدمات للجمهور في مدة تزيد على 7 أيام.

وأشار إلى أنه تم تطوير إجراءات التوعية وإشعار أصحاب المركبات المسجلة عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول المربوط بالمركبة؛ حيث تتضمن الرسالة إشعاراً لصاحب المركبة بأن المركبة عليها إنذار، وخلال 3 أيام سيتم الكشف عن المركبة مرة أخرى، بما يجب معه إزالة أسباب المخالفة من خلال تحريكها إلى مكان مناسب وتنظيفها.

وحول المركبات المهملة حول مواقع تجديد السيارت، قال مدير مركز بلدية الوثبة، إن هناك تنسيقاً مباشراً مع مواقع المرور وأماكن تجديد المركبات بخصوص المركبات التي يتأخر تسجيلها ويقوم صاحبها بتركها مهملة أمام المرور، بحيث يتم إعطاؤها إنذاراً باللفظ لمدة يوم بعد مرور سبعة أيام عليها، بناء على رصد الكاميرات لموقعها ومن ثم يتم قطرها.

ونظمت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً حملة توعوية عن بُعد؛ للحفاظ على المظهر العام من السيارات المهملة، استهدفت كافة شرائح المجتمع في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الوثبة.

وهدفت الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر العام، والحد من الآثار السلبية المترتبة على السيارات المهملة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وإشراك أفراد المجتمع في تعزيز المظهر الحضاري، من أجل إسعادهم ورفاهيتهم، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى كافة شرائح المجتمع.