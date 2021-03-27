شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يوثّق أماكن الإمارات في كتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر الأرشيف الوطني «معجم أسماء الأماكن والمواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وهو معجم جغرافي وتاريخي، يزخر بكم هائل من أسماء الأماكن والمواقع الجغرافية المختلفة في الدولة، من مدن وقرى، وسهول وجبال، وجزر ومغاصات، ومحاضر وشعبيات، ومساجد وبيوت أثرية، وآبار وسدود، وموانئ وأخوار.

ورتّب جامعُه، المحتوى وفق النظام الألفبائي، واستقى مادة الكتاب من عدة مصادر رئيسية: من زياراته الميدانية لمناطق مختلفة في الإمارات، ومن الكتب والمجلات التي تناولت شؤون الدولة الخارجية والداخلية، ومن الدوريات والتقارير، ومن المقابلات مع بعض كبار السن، ومن الصحف اليومية، والنبذ الجغرافية في المواقع الحكومية والتاريخية والجغرافية، ومن بعض المعاجم الجغرافية الخاصة بأماكن في الدولة.

وأضفى على كثير مما ذكر من هذه الأماكن والبقاع صبغة تاريخية، إضافة إلى شرح بعض المصطلحات والألفاظ التي يتداولها أبناء الإمارات في تسمية الأماكن والبقاع والمواقع، فجاء المعجم جغرافياً تاريخياً شاملاً بأجزائه الثلاثة.

وبدأ المعجم بتمهيد عن نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، واستعرض نمو عدد سكانها منذ عام 2005 لغاية عام 2017، ثم تحوّل إلى موقعها الجغرافي في الجنوب الغربي لقارة آسيا، على الشاطئ الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وموقعها على خطوط الطول والعرض، مشيراً إلى أن مساحتها تبلغ 83,600 كيلومتر مربع، وتطرّق بعد ذلك إلى جيولوجيا الإمارات، وشرح بنية منطقة الإمارات والصخور التي تتألف منها، وأنها تتألف من إقليمين جيولوجيين هما إقليم الجبال وإقليم السهول اللذان يضمان منطقة الباطنة، ومنطقة الجبال، ومنطقة سهول الحضيض، والمنطقة الداخلية الصحراوية، وسهل ساحل الخليج، وجزر الإمارات.

ويسلط الكتاب الضوء على جبال الإمارات، والنباتات والحيوانات والمناخ. ويختتم الجزء الثالث بالمصادر والمراجع، وهي 115 مرجعاً ومصدراً استعان بها مُعدّ الكتاب في إثراء المعلومات الخاصة بالأماكن والمواقع، وبعدها وثّق الكتاب المقابلات المنشورة في الصحف، والتقارير والمجلات التي تم استقاء بعض المعلومات منها.