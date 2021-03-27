شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم العمالة المساعدة الجديدة بلقاح كورونا بعد الجرعة الثانية من الكبد الوبائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكد د.عادل السجواني أخصائي طب أسرة، ضرورة حصول العمالة المساعدة الجديدة على لقاح كورونا، وذلك بعد حصولهم على لقاح الكبد الوبائي الجرعة الثانية، بحيث تكون المدة الفاصلة بين تطعيم وآخر أسبوعين.

وقال السجواني: أوصى مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الجهة المختصة بوضع التوصيات الطبية في أمريكا، بأن الشخص بإمكانه أن يحصل على تطعيم كورونا، ومن بعدها يحصل على أي تطعيم آخر لأي مرض بعد مرور ١٤ يوماً، أو العكس، بحيث يكون الفاصل بين تطعيم وآخر أسبوعين، خاصة أن تطعيمات كورونا الحالية لا توجد بها فيروسات حية، بل هي فيروسات ميتة أو معطلة أو تقنيات الحمض النووي، وبالتالي ممكن أن الشخص يحصل على تطعيم كورونا، ومن بعدها يحصل على أي تطعيم آخر لأي مرض بعد مرور ١٤ يوماً، بعد أسبوعين.

وأكد أن تطعيم الكبد الوبائي مهم للعمالة المساعدة الجديدة، وهو من ضمن التطعيمات المدرجة في الجدول الخاص بالتحصينات، للوقاية من الأمراض ومن فشل الكبد، ويعطى في اليوم الأول والجرعة الثانية بعدها بشهر، والجرعة الثالثة بعدها بستة أشهر، وبالتالي تستطيع العمالة المساعدة الحصول على تطعيم الكبد الوبائي، وبعد الجرعة الثانية بأسبوعين الحصول على تطعيم كورونا، خاصة أن المدة التي تفصل الجرعة الثانية من الكبد الوبائي عن الثالثة ٣ أشهر، ولكن بالإمكان البدء بتطعيم كورونا فهو أولى لأننا بجائحة، وبعد أسبوعين، الحصول على الجرعة الأولى من الكبد الوبائي. لافتاً إلى ضرورة استكمال الحصول على تطعيمات الكبد الوبائي بجرعاته الثلاث.

وتقضي اللوائح الخاصة بالتطعيمات، بضرورة حصول العمالة المنزلية ومن في حكمها على التطعيمات اللازمة ضد الالتهاب الكبدي الوبائي «ب»، وذلك على ثلاث جرعات بحيث تؤخذ الجرعة الأولى عند بداية الكشف الطبي، والثانية بعد شهر والثالثة بعد مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية.