«إكسترا فاغانت كيد» يهدي أمريكا بطولة القوز للسرعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * ريان مور: قوة الانطلاقة سبب الفوز

منح الحصان الأمريكي «إكسترا فاغانت كيد» مالكه دي إي آر آر إس (ديفيد ايه روس) الفوز ببطولة القوز للسرعة «جروب1» في الشوط الخامس عن جدارة، بعد حسمه الصدارة في الأمتار الأخيرة، بفارق نصف طول فقط عن المهرة الإماراتية المملوكة لجودلفين «فاينال سونج» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، الذي حل وصيفاً للسباق، فيما جاء في المركز الثالث «شي شي» من جنوب إفريقيا.

وجاء فوز خيل أمريكا بالسباق، بعد قطعه مسافة 1200 متر، على المسار العشبي في زمن بلغ 1:09:26 دقيقة، وظلت المنافسة محصورة بين الخيول الثلاثة الأولى حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسمها «إكسترا فاغانت كيد» ويترك المركزين الثاني والثالث ل«فاينال سونج»، والبريطاني «اكلام اكسبريس» المملوك لام بي اس ريسينج وام بي سبينس بإشراف نايجل تينكلر وقيادة روان سكوت.

وأقيم هذا الشوط برعاية عزيزي للتطوير العقاري وبلغ مجموع جوائزه مليون دولار، وشهد مشاركة 13 خيلاً.

خيول السرعة

وأكد بريندان وولش مدرب «إكسترا فاغانت كيد» بطل القوز للسرعة، أن جواده البالغ من العمر 8 سنوات حقق انتصاراً صعباً في الشوط الذي ضم نخبة من أقوى خيول السرعة في العالم.

وقال بريندان وول: «إكسترا فاغانت كيد» كان بارعاً في مشاركاته الماضية قبيل أمسية كأس دبي العالمي، صحيح أنه في السباقات الثلاثة الماضية حقق المركز الثاني، لكنها كانت خير تحضير لهذه البطولة الكبيرة، وقد استثمرناها بنجاح حيث وضعت الحصان في أفضل جاهزية لبطولة القوز.

وأضاف: هذا الجواد قد يجهد نفسه كثيراً في بعض الأحيان أثناء التمرين في الاسطبل، لكن منحه سباقات متتالية في الآونة الأخيرة قد ساعد بالتأكيد في الوصول به نحو ما تمنينا في سباق القوز سبرنت.

مستوى عال

وأكد الفارس ريان مور أنه يشعر بالفخر والسعادة بالفوز بلقب القوز للسرعة، مشيداً بالجواد إكسترا فاغانت كيد الذي حقق حلمه في الفوز بإحدى بطولات أمسية كأس دبي العالمي، وأضاف: الجواد البطل رائع، ويمتاز بالسرعة الفائقة، التي حسمت الصراع لصالحه، مستواه عال، وعندما طلبت منه الانطلاق قام بواجبه على الوجه الأكمل، وانطلق نحو خط النهاية بمثالية تامة.

وقال: تميز هذا الشوط بالقوة الشديدة كونه ضم عدداً من أقوى خيول السرعة في العالم، ولذلك فإننا سعداء بهذا الفوز الذي تحقق بفضل قوة الجواد وانقضاضه السريع منذ انطلاق الشوط.

وأعرب الفارس مور عن ارتياحه لأداء إكسترا فاغانت كيد خاصة أن أداءه ظل ثابتاً طيلة الفترة الماضية، وبالفعل أثبت جدارته خاصة أن مستواه متطور من سباق إلى آخر.