شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة للنسخة 25 من كأس دبي العالمي للخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتنافس على مضمار ميدان العالمي أغنى وأقوى أمسية لسباقات الخيول في العالم، وهي كأس دبي العالمي في النسخة 25 من الحدث الكبير الذي تحتضنه دانة الدنيا دبي، وتحديداً في درة مضامير العالم وأكبرها على الإطلاق وهو التحفة المعمارية: ميدان.

ويبلغ مجموع جوائز الأشواط التسعة التي تشكل أمسية الليلة، 26.5 مليون دولار، فيما تشهد السباقات مشاركة واسعة من أقوى خيول العالم التي أتت لتشارك في مختلف أشواط الخيول المهجنة الثمانية للحفل، إلى جانب الشوط المخصص للخيول العربية.

استقطبت السباقات صفوة الخيول في العالم بشهادة التصنيفات العالمية من حيث النوع، ووفرة عددية دولية تنافسية قوامها 115 خيلاً، نصفها تقريباً يحمل شعار الإمارات وبينها 18 تمثل جودلفين.

نتائج الشوط الأول:

انتزع ممثل الإمارات «دريان» لياس لإدارة سباق الخيل الفوز في بطولة دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في الشوط الأول الذي بلغ مجموع جوائزه 750 ألف دولار أمريكي ومسافته 2000 متر على المضمار الرملي وبمشاركة 13 من أقوى الخيول.

وقطع «دريان» مسافة الشوط في زمن قياسي بلغ 2:11:87 دقيقة وبفارق 0.75، عن «إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة بإشراف إرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي، فيما حلّ في المركز الثالث ممثل السعودية «مباشر الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود بإشراف مطلق بن مشرف وقيادة عادل الفريدي.

وقاد الجواد إلى الفوز الفارس أيوريتز منديزابل، علماً بأن المدرب ديديه جيليمن يتولى التدريب والإشراف على الفحل «دريان» ذي الست سنوات.

وتسلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم كأس البطولة، إلى جانب تتويج المدرب المهيري بجائزة المدرب وتوج الجوكي دين أونيل بجائزة الفارس. وتبلغ جوائز الشوط الأول مليون دولار، نال منها الفائز الأول 600 ألف، والثاني 00 ألف، والثالث 00 ألف.

نتائج الشوط الثاني:

ظفر «سيكريت أمبشن» ممثل ليبيا بشعار ناصر عسكر بصدارة الشوط الثاني الذي شهد بطولة جودلفين للميل «جروب 2» الذي بلغت مسافته 1600 متر، بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس تاج أوشي في زمن بلغ 1:35:36 دقيقة.

وحقق الجواد البالغ من العمر 8 سنوات فوزه بعد منافسة قوية من الإيرلندي «جولدن جول» لديل برينان، بإشراف دووج واتسون وقيادة سام هتشكوت، الذي حل وصيفاً لهذا الشوط، وحل في المركز الثالث ممثل فنزويلا «أفانت جارد» لمزرعة جلفنستين بإشراف جوستافو ديلجادو وقيادة لويس سايز.

وبلغت جوائز الشوط الثاني 750 ألف دولار، وشهد مشاركة 15 خيلاً، ونجح بطل الشوط في حسم الموقف لصالحه بفارق كبير بلغ 6 طول عن أقرب منافسيه، وتميز هذا الشوط بمشاركة متنوعة من خيول العالم في آسيا وأوروبا وإفريقيا.

نتائج الشوط الثالث:

تألقت خيول بريطانيا في الشوط الثالث «بطولة كأس دبي الذهبي» الذي بلغت قيمته 750 ألف دولار برعاية الطاير للسيارات، ومسافته 3200 متر «فئة 2»، وجرى على المسار العشبي.

وتمكن الجواد «سابجيكتفيست» المملوك لدكتور. جيه ووكر، بقيادة الفارس جوي فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون من احتلال المركز الأول مسجلاً زمناً قياسياً بلغ 3:17:92 دقيقة وبفارق 5.75 طول عن ممثل ألمانيا «ويل دارب» لستال دوسلدورف فايترز، بإشراف رالف رولن وقيادة ميكائيل ميشيل.

واحتل المركز الثالث ممثل الإمارات «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان بإشراف المدرب إسماعيل محمد، وقيادة الفارس باتريك كوسجراف.

نتائج الشوط الرابع:

منح الحصان الأمريكي «إكسترا فاغانت كيد» مالكه دي إي آر آر إس (ديفيد ايه روس) الفوز ببطولة القوز للسرعة «جروب1» في الشوط الخامس عن جدارة، بعد حسمه الصدارة في الأمتار الأخيرة، بفارق نصف طول فقط عن المهرة الإماراتية المملوكة لجودلفين «فاينال سونج» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، الذي حل وصيفاً للسباق، فيما جاء في المركز الثالث «شي شي» من جنوب أفريقيا.

وجاء فوز خيل أمريكا بالسباق، بعد قطعه مسافة 1200 متر، على المسار العشبي في زمن بلغ 1:09:26 دقيقة، وظلت المنافسة محصورة بين الخيول الثلاثة الأولى حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسمها «إكسترا فاغانت كيد» في المركزين الثاني والثالث لـ«فاينال سونج»، والبريطاني «اكلام اكسبريس» المملوك لام بي اس ريسينج وام بي سبينس بإشراف نايجل تينكلر وقيادة روان سكوت.

وأقيم هذا الشوط برعاية عزيزي للتطوير العقاري وبلف مجموع جوائزه مليون دولار، وشهد مشاركة 13 خيلاً.

نتائج الشوط الخامس:

أهدى الحصان «ريبيلز رومانس» المملوك لجودلفين، بطولة الشوط الخامس «داربي الإمارات» إلى دولة الإمارات، بعدما حقق فوزاً مميزاً، ليقتنص البطولة التي يبلغ مسافتها 1900 متر على المسار الرملي بمشاركة 14 خيلاً من أقوى خيول العالم، ومجموع جوائزها 750 ألف دولار برعاية بنك الإمارات دبي الوطني. وحقق «ريبيلز رومانس» فوزه بعدما انقض في الأمتار الأخيرة على المقدمة واحتفظ بها بقيادة الفارس وليام بيوك، تاركاً منافسيه خلفه بعدما قطع مسافة البطولة في زمن 1:56:28 دقيقة بفارق بلغ 5.5 طول عن أقرب المنافسين. وجاء في المركز الثاني «بانادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارسمايكل بارزالونا، وحل في المركز الثالث الجواد السعودي «نيو تريشر» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون جوسدن.