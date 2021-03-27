شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.84 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.09 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.09 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.94 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.12 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.19 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.73 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.