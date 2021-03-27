شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 27-3-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصريه خلال عطله البنوك الرسمية، مسجلا فى البنك الأهلى سعر ثباتا ليسجل 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.27 جنيه للشراء. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.27 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.25 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة4.25 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.27 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.