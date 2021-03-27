شكرا لقرائتكم خبر عن «بادري» تطلق برنامجاً عالمياً لتحويل أفكار منتسباتها إلى مشاريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الدورة الأولى من برنامج «بادري لريادة الأعمال 2021»، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ومؤسسات أكاديمية محلية وعالمية ومؤسسات محلية متخصصة، بهدف تنمية المهارات المعرفية والريادية للمنتسبات من صاحبات المشاريع القائمة ورائدات الأعمال الطموحات في دولة الإمارات عبر مجموعة من الأدوات والممارسات وأطر العمل اللازمة التي ستُقدم لهن وفق منهج تعليمي شامل ومتكامل على مدى سـبعة شهور لتحويل أفكارهنّ في عالم ريادة الأعمال إلى حقيقة ملموسة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمته الأكاديمية مؤخراً، عن بعد عبر برنامج التواصل الرقمي (زووم)، بحضور ومشاركة ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الشريكة بما في ذلك وزارة الاقتصاد، والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا في باكستان، وكلية ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة المتحدة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وشركة شراع العالمية لإدارة المشاريع «شراع»، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومجلس سيدات أعمال الشارقة.

يتضمن 6 مساقات تعليمية و7 ورش عمل وزيارات ميدانية للمشاريع

وبالإضافة إلى تنمية المهارات الريادية، يساعد البرنامج المنتسبات في التعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال ريادة الأعمال، ويمكنهن من إعداد خطط عمل متكاملة، لتحويل أفكارهن إلى مشاريع ريادية، حيث يتضمن 6 مساقات تعليمية، و7 ورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية للمشاريع، إلى جانب الجلسات الفردية.

ويمتاز برنامج بادري لريادة الأعمال 2021 بسهولة التعلم حيث ستكون الحصص التعليمية افتراضية عن بُعد، بالإضافة إلى مشاركة خبراء في مختلف مجالات ريادة الأعمال في تقديم الجلسات الفردية المتخصصة، وإتاحة الفرصة لاكتساب التجارب العملية الحية من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع والمؤسسات الناجحة، والمساعدة في عملية إطلاق المشاريع الريادية من خلال مجلس سيدات أعمال الشارقة.

شروط التقديم للبرنامج

وحددت الأكاديمية عدداً من الشروط للانتساب إلى البرنامج، الذي يستوعب بين 25 إلى 30 منتسبة، هي أن تكون المنتسبة إماراتية أو مقيمة في الدولة، وألا يقل عمرها عن 21 عاماً، وأن تمتلك فكرة ريادية، على أن تلتزم بحضور البرنامج بأكمله افتراضياً عن طريق منصة «زووم»، والمشاركة في الزيارات الميدانية حضورياً، إلى جانب إجادتها اللغة الإنجليزية وأن يكون تحصيلها التعليمي ثانوية عامة فما فوق.

وتتيح الأكاديمية الانتساب إلى البرنامج من خلال ملء استمارة إلكترونية، وتستمر عملية التسجيل حتى 24 ابريل 2021، على أن يبدأ البرنامج في 14 مايو المقبل.

ريم بن كرم: دعم رائدات الأعمال يبدأ من تمكينهن معرفياً وزيادة خبراتهن

وأكدت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في كلمتها خلال المؤتمر، أن تشجيع ودعم رائدات الأعمال يبدأ من تمكينهن معرفياً، وزيادة خبراتهن في سوق العمل، وتوسيع قدراتهن ومهاراتهن في تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، مشيرة إلى مساعي مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في بناء جيل جديد من رائدات الأعمال الناجحات، ومنها برنامج بادرة لريادة الأعمال 2021 الذي تم تصميمه بهدف تطوير معارف المشاركات في عالم ريادة الأعمال ومهاراتهن في إجراء العمليات التجارية، ومساعدتهن على تحقيق أهدافهن سواءً في ما يتعلق بإطلاق مشروع جديد أو تنمية مشروع قائم.

وأضافت بن كرم: «نحن في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة لا نعمل بمعزل عن مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بدعم ريادة المرأة في قطاع الأعمال، وإنما نستفيد مما تحققه من منجزات لنستكمل المسيرة، ما يجعلنا مساهمين في تقديم تجربة الإمارات كواحدة من الدول النموذجية في المنطقة التي نجحت في جني ثمار ريادة أعمال المرأة، وكلّ ذلك يتأكد ونحن ننظر إلى عدد سيدات الأعمال في الدولة إذ وصل إلى 32 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن مشاريع تقدّر قيمتها بحوالي 45 إلى 50 مليار دولار، كما أن دولة الإمارات تحتلّ المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون) لعام 2021، الصادر عن البنك الدولي».

مناهج متكاملة

بدورها، قالت الدكتورة منى آل علي مدير أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات: «عملت الأكاديمية، خلال السنوات الماضية، على تأهيل وبناء جيل جديد من رائدات الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، لتأخذ دوراً فعالاً في اقتصاد الإمارة والدولة وتوفر فرص عمل جديدة، الأمر الذي من شأنه أن يحقق الأحلام والطموحات على أرض الواقع».

وأضافت الدكتورة آل علي: يأتي برنامج بادري لريادة الأعمال 2021 كالعديد من المبادرات والبرامج، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، حيث حرصنا على أن يمتاز بتصميم يضمن نجاح رحلة السيدات نحو ريادة الأعمال من خلال توفير مناهج تعليمية وعلمية شاملة متكاملة، ونتطلع لأن يكون البرنامج حافزاً ورافداً لكل من تمتلك فكرة ريادية تسعى لأن تكون حقيقة ماثلة على أرض الواقع.

منصات لاستثمار الخبرات

وقالت المهندسة عزة بن سليمان، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد: «يتشرف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهذه الشراكة مع (بادري) التي تنسجم مع توجهات البرنامج في بناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات الاختصاص في الدولة، وبناء المعرفة والتدريب حول كل ما يدعم عمل رواد الأعمال والاستجابة لأي تحديات تواجههم بالتعاون مع هذه الجهات، ووجود أكاديمية للمعرفة وبناء القدرات مثل ‏‎بادري ليس غريباً على مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، فرؤية القيادة لتمكين المرأة وبناء اقتصاد المعرفة تستهدف إيجاد مثل هذه المنصات لاستثمار الخبرات الوطنية والعالمية في صقل قدرات المستفيدات من الأكاديمية».