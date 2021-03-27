شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «آفاق للتمويل» تقفز 68%.. وتوزيع 15% نقداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة آفاق الإسلامية للتمويل عن صافي أرباح قدره 170,1 مليون درهم، بزيادة 68% مقارنةً بـ 2019 الذي سجّل صافي أرباح بقيمة 101,4 مليون درهم بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الأسواق نتيجة جائحة «كوفيد-19».

وعقدت «آفاف للتمويل» اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين عن السنة المالية 2020، بحضور أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمدققين الخارجيين والمصرف المركزي.

وترأس الاجتماع مطر حمدان العامري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، حيث جرى التأكيد على أنّ زيادة حقوق المساهمين هي الركيزة الأساسية في استراتيجية «آفاق الإسلامية للتمويل»، حيث تمّت التوصية خلال الجمعية العمومية للعام 2020 بتوزيع أرباحٍ نقدية بنسبة 15%، شرط موافقة مصرف الإمارات المركزي.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: «لقد حققنا أداءً استثنائياً بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، ونحن مستمرّون باتباع استراتيجيتنا في التركيز على بناء محفظة تمويل قوية، بالإضافة إلى طرح المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تحاكي تطلعات الأفراد والشركات، إلى جانب عقد شراكاتٍ استراتيجية جديدة تعود بالفائدة على العملاء والشركاء معاً».