شكرا لقرائتكم خبر عن بحث فرص التعاون بالزراعة والأغذية بين الشارقة وكوسوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية كوسوفو لدى الدولة، سبل تقوية أطر التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل ورصد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بين الشارقة وكوسوفو بما يُعزز العلاقات الثنائية ويدعم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عوني عريفي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة مؤخراً في مقر الغرفة، وذلك بحضور رغدة حمد تريم عضو مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من مسؤولي الغرفة، حيث أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التواصل بين الغرفة والسفارة لفتح مجالات تعاون خاصة بقطاعات الزراعة والأغذية وتجارة التجزئة، إلى جانب متابعة أبرز المعارض والفعاليات في البلدين، وأهمية تنظيم ملتقيات مشتركة تجمع رجال الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية وإمكانية التعاون والشراكة بين المستثمرين.

وجهة استثمارية

ورحب عبد الله سلطان العويس بزيارة السفير إلى الغرفة، مؤكداً التزام «غرفة الشارقة» بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، مستعرضاً المزايا والحوافز التنافسية الواسعة التي تقدمها الشارقة للشركات الأجنبية، وأضاف قائلا: إن إمارة الشارقة تعد وجهة استثمارية مثالية للشركات الكوسوفية، حيث إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون المشترك بينهم ونظرائهم في الإمارة بالعديد من القطاعات مثل التجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف سبل جديدة لبناء شراكات طويلة الأمد تخلق منافع متبادلة ونمواً اقتصادياً بين الطرفين بما يخدم الأهداف المشتركة.

شراكة اقتصادية

وأكد العويس أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو تطورت إلى شراكة اقتصادية نتج عنها توقيع اتفاقيات متنوعة لتجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات والطيران المدني وغيرها، وكان آخرها انعقاد المنتدى الاقتصادي ــ الإماراتي الكوسوفي في العام 2019 الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مقر غرفة الشارقة، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي بين الشارقة وكوسوفو متنوع جدا ولا يزال هناك مجال كبير لزيادة حجم التبادل التجاري البيني في العديد من القطاعات المختلفة للارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستويات أفضل.

نموذج اقتصادي ناجح

وأشاد عوني عريفي بالنموذج الاقتصادي الناجح الذي طبقته دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في التعاطي مع تداعيات جائحة كوفيد-19، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الشارقة من بوابة الغرفة، ونقلها إلى مستويات وآفاق واسعة، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعات ومجالات اقتصادية حيوية، موجهاً الدعوة للمستثمرين الإماراتيين لزيارة بلاده واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.

وفي ختام الزيارة جال السفير في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلع على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض.