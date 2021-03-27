شكرا لقرائتكم خبر عن آمال بتحرير قناة السويس مساء السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإسماعيلية (مصر) – رويترز، أ ف ب

قالت شركة هولندية تعمل لتعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة في قناة السويس إن من الممكن تحرير السفينة في غضون الأيام القليلة المقبلة، إذا كان من شأن قاطرات ثقيلة وعمليات جارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها، فيما أبدى رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات الضخمة أمله في تعويم السفينة مساء اليوم السبت.

وجنحت السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة وسط رياح شديدة يوم الثلاثاء معطلة عمليات الشحن العالمية بعد غلق أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.

ويمر نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية في القناة وتنتظر عشرات السفن في القناة وحول مدخليها الشمالي والجنوبي لحين انتهاء المشكلة.

ورفعت كراكات نحو 20 ألف طن من الرمال من حول مقدمة السفينة في حلول أمس الجمعة، لكن عمليات القطر لتحريرها عُلقت خلال الليل.

وقال بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لشركة «بوسكاليس» للبرنامج التلفزيوني الهولندي «نيوزر» في وقت متأخر الجمعة: «نهدف إلى إنجاز ذلك بعد مطلع الأسبوع، لكن يتعين أن يعمل كل شيء في اتجاه تحقيق ذلك».

وتملك «بوسكاليس» شركة «سميت سالفيج» التي جيء بها في الأسبوع الماضي لتعزيز جهود هيئة قناة السويس لتعويم السفينة.

الشركة المالكة

من جهته، أبدى رئيس شركة «شوي كيسن كايشا» المالكة لناقلة الحاويات الضخمة العالقة منذ الثلاثاء في قناة السويس أمله في تعويم السفينة مساء اليوم السبت، فيما اجبرت الأزمة شركات الشحن على تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا.

وقال يوكيتو هيغاكي الجمعة خلال مؤتمر صحافي نقلته الصحافة اليابانية السبت: «إننا بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية» متوقعا تحرير سفينة إيفر غيفن مساء غد (السبت)» بتوقيت اليابان.

وأوضح هيغاكي متحدثا من إيماباري بغرب اليابان أن «المياه لا تتسرب إلى السفينة. ليس هناك أي مشكلة في الدفات والمراوح. وبعد تعويمها، يفترض أن يكون بإمكانها الإبحار»، وفق ما نقلت عنه صحيفة أساهي شيمبون.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل يضم أكثر من 200 سفينة كانت بصدد عبور القناة البالغ طولها 193 كيلومتراً، ما تسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

فشل التعويم

والجمعة، أعلنت شركة «برنارد شولته شيبمانجمنت» (بي أس أم) التي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة، ومقرها سنغافورة، فشل محاولة تعويم ناقلة الحاويات البالغ طولها 400 متر.

وقالت إنّ «التركيز الآن بات على التجريف لإزالة الرمل والطين من حول مقدمة السفينة».

وأكّدت شركة «سميت سالفدج» الهولندية التي استدعيت مرارا في السنوات الأخيرة للمشاركة في عمليات إنقاذ سفن منكوبة، أن «قاطرتين إضافتين» ستصلان بحلول الأحد إلى القناة للمساعدة.

وأوضحت أنه «لا توجد تقارير عن حدوث تلوث أو تلف في الشحنات وأن التحقيقات الأولية استبعدت أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب لجنوح» السفينة العملاقة.

وشوهدت فرق العمل تواصل محاولاتها طوال الليل، باستخدام آليات تجريف عملاقة تحت الأضواء الكاشفة.

لكن هذه المحاولات فشلت في تعويم السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، والتي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

ما دفع كبرى شركات الشحن الدولية مثل ميرسك وهاباج لويد، لدراسة البدائل الممكنة لتخطي أزمة تكدس السفن أمام تعطل المجرى الملاحي المصري.

رأس الرجاء الصالح

وقالت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية «لويدز ليست» إنّ «شركات الشحن البحري أجبرت إلى مواجهة احتمال اتخاذ مسار أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا أو الساحل الشرقي لأميركا الشمالية».

وأوضحت الشركة أن «أول سفينة حاويات تقوم بذلك هي إيفر غريت التابعة لإيفرغرين ... وهي سفينة حاويات بنفس حجم وسعة السفينة الجانحة»، مشيرة إلى أنّ ذلك قد يستغرق 12 يوما إضافياً.

وقالت هيئة قناة السويس إن الحادث يعزى بشكل رئيسي إلى انعدام الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية فيما بلغت سرعة الرياح 40 عقدة بحرية (74 كيلومتراً في الساعة) ما أثر على السيطرة على السفينة.

وأفادت شركة «لويدز ليست» أن 213 سفينة باتت الآن عالقة في «طابور انتظار» على مدخلي عبور قناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.