شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز 4% بمخاوف من احتمال توقف الملاحة في قناة السويس لأسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، الجمعة بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة تعوق حركة الملاحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع، مما قد يفرض ضغوطا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

ويشكل ذلك انتعاشا من نزول حاد في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف من تأثر الطلب نتيجة إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا..

وارتفع خام برنت 2.62 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 64.57 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8 بالمئة أمس الخميس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.41 دولار أو 4.1 بالمئة لتجري تسويته عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3 بالمئة في اليوم السابق.

وزاد برنت 0.1% على مدار الأسبوع الماضي، بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 0.7%، وهي ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي.

أسببوع متقلّب

شهدت سوق النفط تقلبا هذا الأسبوع، إذ يوازن المستثمرون بين التأثير المحتمل للتكدس في قناة السويس الذي بدأ يوم الثلاثاء وأثر إجراءات الإغلاق الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت باولا رودريجز ماسيو نائب رئيس أسواق النفط في ريستاد إنرجي «السوق اليوم في صعود من جديد مع تغير موقف المتعاملين لاعتبارهم أن أثر الإغلاق في قناة السويس على تدفقات النفط وتوصيل الإمدادات أكبر مما كانوا يتوقعون سابقا».

جهود تحرير السفينة

وكثفت قناة السويس جهود تحرير السفينة العملاقة الجانحة بعد فشل جهود سابقة. وقد تستغرق جهود تحريرها أسابيع مع احتمالات تسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في مضاعفات.

ومن أصل 39.2 مليون برميل يوميا من إجمالي النفط الخام المستورد بحرا في 2020، استخدم 1.74 مليون برميل يوميا القناة، بحسب كبلر لتتبع حركة الناقلات. وقالت كبلر إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أقل قليلا فحسب من تسعة بالمئة أو 1.54 مليون برميل يوميا من واردات المنتجات المكررة العالمية مرت في قناة السويس.

وقالت، الجمعة، إن عشر سفن كانت تنتظر عند نقاط الدخول بالقناة تحول حوالي عشرة ملايين برميل من النفط.

ويسبب توقف قناة السويس اضطرابا نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبا هذا الأسبوع، وتحويل عدة سفن مسارها بعيدا عن المجرى المائي.

«قناة السويس» تتلقى عرضاً أمريكياً للمساعدة في تعويم السفينة

وثمنت هيئة قناة السويس ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في الجهود المبذولة حالياً لتعويم سفينة الحاويات التي جنحت أثناء مرورها بقناة السويس. وقال المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس جورج صفوت الجمعة: نتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد تقديراً لهذه المبادرة الطيبة والتي تؤكد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلديّن. وأعربت الهيئة عن صادق الامتنان أيضاً لكل ما تلقته من عروض للمساعدة في هذا الشأن، مشيرةً إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات، ومؤكدةً حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.

إنتاج أوبك بلس

وكذلك، تلقت أسواق النفط دفعة أيضا بفعل مخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي في اليمن واستمرار هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية في اليمن على منشآت «أرامكو» السعودية. وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة لإن عدد حفارات النفط العاملة ارتفع ستة هذا الأسبوع إلى 324.

كذلك، تتلقى الأسعار الدعم من توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيبقون على إنتاجهم منخفضا. وقال جولدمان ساكس إنه يتوقع أن تبقي أوبك+ على مستويات إنتاجها لشهر مايو دون تغيير عندما تجتمع المجموعة هذا الأسبوع.

وكانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تتوقع قرارا مماثلا للذي اتُخذ في الاحتماع الأخير عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها الذين من بينهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الأول من أبريل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

واتفقت المجموعة على مد أغلب تخفيضات الإنتاج لنهاية أبريل عندما اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر، بينما سمحت لروسيا وقازاخستان بزيادة طفيفة تبلغ 150 ألف برميل يوميا.

ولا يزال جولدمان ساكس يرى أن الانخفاض في أسعار النفط الخام «يتجاوز التحولات على صعيد العوامل الأساسية للنفط».

وقال البنك إنه على وجه الخصوص يتوقع أن تكون الزيادة في إنتاج أوبك+ هذا الربيع أبسط، وذلك للمساعدة في تعويض كلا من بطء تعافي الطلب في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي وزيادة الصادرات الإيرانية، «فيما لا يزال الطلب العالمي بصدد زيادة حادة خلال الصيف». (وكالات)