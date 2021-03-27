شكرا لقرائتكم خبر عن فرع «الخدمات الإنسانية» بكلباء يوقع ثلاث مذكرات تفاهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في كلباء، ثلاث مذكرات تفاهم مع بلدية مدينة كلباء، وفرع جامعة الشارقة بكلباء، ونادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، بهدف تقديم خدمات مميزة لذوي الإعاقة، وتحقيق تعاون مثمر وهادف ومنظم في مجالات تطوير الخدمات والأنشطة والفعاليات المجتمعية.

وبموجب المذكرة مع نادي اتحاد كلباء، يلتزم الطرفان بالتعاون في تنفيذ برنامج الدمج الرياضي عبر مشاركة طلبة المدينة مع لاعبيه في الرياضات الموحدة ضمن الأولمبياد الخاص على ضوء الإمكانيات المتوفرة.

ويلتزم الطرفان بدعم الحملات الإعلامية المشتركة من خلال وسائل التواصل والقنوات الرسمية المعتمدة وتشجيع الموظفين على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات المنظمة التي تتعلق بهذه المذكرة.

وبموجب المذكرة الموقعة مع فرع جامعة الشارقة، يلتزم الجانبان بتشجيع زيارات الطلبة الخريجين والكوادر العاملة لديهما لأغراض التدريب وتبادل الخبرات وإلقاء المحاضرات أو إجراء البحوث المشتركة أو المشاركة في المؤتمرات التي يعقدانها أو غير ذلك بما يسهم في تطوير كفاءة الكوادر العاملة لدى الطرفين.

وتشجع المذكرة طلبة وموظفي الطرفين على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات المنظمة، بالإضافة إلى دعم حملاتهما الإعلامية من خلال وسائل التواصل والقنوات الرسمية المعتمدة لديهما والتعاون في مجال تسهيل وتيسير مهام كلا الطرفين كلّ وفق اختصاصه.

ووفق المذكرة التي وقعتها المدينة مع بلدية مدينة كلباء، يلتزم الطرفان بالتعاون في مجال تسهيل وتيسير وصول ذوي الإعاقة إلى جميع المرافق والمباني الخاصة بالطرفين والتعاون في اختيار الألعاب المناسبة لهم في الحدائق العامة التابعة للبلدية، بالإضافة إلى إمكانية استعانة كل طرف بالكوادر الإدارية والفنية للآخر بما يخدم أهداف المذكرة.

وثمنت منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تعاون الجهات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية معها بهدف تقديم المزيد من الخدمات لذوي الإعاقة، بما يواكب أحدث الممارسات في هذا المجال. وقالت: المدينة، منذ تأسيسها، تتبنى حقوق وقضايا ذوي الإعاقة، وهي حريصة على قيم التطوع والمبادرة والابتكار الاجتماعي وتعمل بشكل مستمر على التوعية بهذه الحقوق بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية والتعريف بها وبالاحتياجات المصاحبة لها بما يسهم في دمج ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم.