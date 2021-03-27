شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الطن يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء بالسوق اليوم السبت 27-3-2021 وفقا لما اعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية خامات البناء الرئيسية من حديد وأسمنت .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، "أسعارحديد التسليح الطن ليتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن .

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، و الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.