الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 64.57 دولار لبرنت .. و60.97 للخام الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط ، 64.57 دولار لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار2.62 دولار أو ما يوازي 4.2%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.97 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 2.42دولار أو ما يوازي 4.1% وذلك عن التسوية أمس الجمعة .

 

 

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقدر بنحو 3%، وذلك بعد تسجيل أسعار النفط  انخفاضا حوالي 6% خلال الأسبوع الماضي كنتيجة لتأثر توقع الطلب علي النفط بتجدد إجراءات الإغلاق في الدول الأوروبية مع  تفشي الموجة الثالثة لفيروس المستجد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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