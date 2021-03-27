شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 27-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل آخر مستجدات سعر الذهب في السوق المصري، اليوم السبت 27 مارس 2021 ، والتي شهدت استقرار ملحوظ في تعاملات اليوم عند 764 جنيها للجرام من الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في محافظات الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 764 جنيها.

عيار 18 سجل 655 جنيها.

عيار 24 يسجل 874 جنيها .

الجنيه الذهب 6112 جنيها.

أونصة الذهب 1731 دولارا.



في مقابلة مع ستاندرد آند بورز جلوبال ، قال إد موي ، وهو كبير استراتيجيي الاستثمار في فالوروم ، "من الواضح ، على المدى القصير ، أن هناك الكثير من العوامل التي تسبب بعض الدفع والجذب ، والتي أبقت تداول الذهب ضمن نطاق ضيق للغاية. ولكن من وجهة نظري ، أعتقد أن أساسيات ارتفاع أسعار الذهب قوية جدًا خلال العام المقبل، وأتوقع أن تتجه أسعار الذهب في النهاية إلى أرقام قياسية جديدة في وقت ما من العام أو العامين المقبلين ".

وتوقع "موي" بعد ارتفاع الأسعار فإن المستثمرين ينتظرون التأكد من كيفية تعافي الاقتصاد وأن التعافي سيكون بطيئًا بدرجة كافية لإدارة التضخم وأسعار الذهب سوف ترتفع.